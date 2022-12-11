صحفي عسكري: روسيا تحل مشكلة نقص بنادق القنص

تحدث الصحفي العسكري، يفغيني بودوبني، على قناة "تليغرام" التابعة له عن بندقية قنص جديدة عيار 12.7 ملم ينتجها معمل أسلحة الصيد والرياضة في مدينة تولا الروسية.

وذلك برئاسة الضابط السابق في القوات الخاصة الروسية، فيتالي بولغاكوف.

وأشار بودوبني إلى أن العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا أظهرت نقصا حادا يواجهه القناصون الروس في أسلحة القنص ذات النوعية العالية ، فضلا عن الذخائر التي تستخدمها. واضطر القناصون إلى استخدام نماذج أجنبية من أعيرة 308، 338، 375، 50.

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وقال الصحفي إن كل محاولات إنتاج النماذج الوطنية القابلة لمنافسة النماذج الأجنبية باءت بالفشل، ومضى قائلا:"لكن تحريك قضيتهما في معمل أسلحة الصيد والرياضة في تولا يبعث على التفاؤل. ويمكنني القول إن بنادق القنص عيار 12.7 ملم التي رأيتها في المعمل لا مثيل لها. أما بندقية القنص "إم تسي – 556 " عيار 308 فيمكن مقارنتها بمدفع. وأضاف أن المعمل ينتج كذلك الذخائر لتلك البنادق الممتازة. وتتميز البنادق بتحليق مستقر للرصاصة ومدى بعيد للرماية.

وأشار الصحفي إلى أن بنادق القنص المذكورة قد وصلت منطقة العملية العسكرية الخاصة. ولم يذكر الصحفي تسميات ومواصفات تلك البنادق، لكن يمكن افتراض أنها تنتمي إلى مشروع بندقية القنص الكبيرة العيار " بي إم – 2000" التي تم تصميمها في مطلع الألفية (عام 2000). ويبلغ مدى عملها 2000 متر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا