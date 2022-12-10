روسيا تنزل إلى المياه قريبا سفينة صاروخية جديدة

ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن روسيا تستعد لإنزال سفينة صاروخية جديدة إلى الماء.

ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر قوله "إن روسيا وفي التاسع من ديسمبر الجاري تخطط لإنزال سفينة Naro-Fominsk الصاروخية الجديدة إلى المياه، والتي طوّرت لصالح سلاح البحرية في البلاد".

وتعتبر " Naro-Fominsk" السفينة رقم 11 التي من نوع Buyan-M التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 21631 لصالح جيشها، وبدأ العمل على تطوير هذه السفينة في فبراير 2018، ومن المتوقع أن تخدم مستقبلا لصالح أسطول بحر البلطيق في الجيش الروسي، وأن تسلّم للجيش قبل نهاية عام 2023.

وسفن Buyan-M هي سفن صاروخية يستخدمها الجيش الروسي يبلغ طول كل منها 75 مترا، وعرضها 11م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 949 طن، ويمكنها حمل طاقم مكون من 52 شخصا، والحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 2500 ميل بحري في كل مهمة.

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وتتسلح هذه السفن بصواريخ "كاليبر" المجنحة، ومدافع من عيار 100 ملم، وصاريخ "إيغلا" المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات مضادة للأهداف الجوية والبحرية.

المصدر: سلاح روسيا