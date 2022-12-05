وزارة الدفاع الروسية تحصل على ذخائر جديدة لمسدساتها الحديثة

ذكرت وسائل إعلام روسية أن وزارة الدفاع حصلت على أنواع جديدة من ذخائر مسدسات 6P72 الحديثة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن معهد البحوث المركزي للهندسة الدقيقة في روسيا سلّم وزارة الدفاع الروسية أول دفعة من الذخيرة الجديدة المخصصة لمسدسات 6P72، وتتضمن طلقات من عيار 9 ملم مجهزة بمقذوفات عالية الاختراق من نوع 7N42، وطلقات 9 ملم ذات مقذوفات عالية الفعالية من نوع 7U4.

وجاء في بيان صادر عن المعهد " أحد أبرز الأشياء في الذخيرة الجديدة هو شكل الرأس الفولاذي للمقذوف، والذي يتكون من حافتين مسطحتين، وعلى الرغم من الشكوك التي راودت المصممين إلا أن التجارب بينت فعالية هذا التصميم وعدم تأثيره على دقة الإصابة على مسافات معينة".

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وأضاف البيان: "الطلقات الجديدة 7N42 التي طورناها قادرة على اختراق الدروع الواقية للبدن من فئة الحماية الثانية، بما فيها الدروع النسيجية، وبشكل أفضل بكثير من نظيراتها، وتوفر تأثيرا مميتا عاليا، ويمكن اعتبارها من أخطر الذخائر التي طورت لمسدسات من عيار 9 ملم في العالم".

أما بالنسبة لطلقات "7U4" فيشير الخبراء إلى أنها حصلت على قدرة عالية لاختراق الدروع أيضا، لكنها جهّزت بمقذوفات ذات كتلة ثقيلة، الأمر الذي يقلل من مستوى الصوت عند إطلاق النار من المسدسات، ويقلل من مستوى ظهور اللهب من فوهة المسدس أيضا.

المصدر: سلاح روسيا