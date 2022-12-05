اكتشاف قطع أثرية قديمة في جنوب غرب الصين

عثر علماء الآثار الصينيون خلال أشهر أبريل- أكتوبر عام 2022 على 278 قطعة أثرية خلال عمليات الحفر والتنقيب في 53 موقعا للأنقاض الأثرية بمدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين.

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ووفقا لمصدر في معهد الحفاظ على التراث الحضاري والآثار، يفترض أن تكون القطع المكتشفة في أنقاض موقع تشانغجيايوانزي تعود إلى عصر أسرة تشو الشرقية (770 - 256 قبل الميلاد). وتبلغ مساحة هذا الموقع مع الآثار الواقعة في الروافد السفلى لنهر جيالينغ، أحد روافد نهر اليانغتسي، حوالي 1000 متر مربع.

ويشير المصدر، إلى أنه خلال عمليات الحفر والتنقيب التي استمرت في الموقع ستة أشهر، تم حفر مساحة 675 مترا مربعا، عثر العلماء خلالها على عدد كبير من الآثار ، بما فيها الأساسات وحفر الرماد والمدافن، وقطع فخارية وحجرية ونحاسية، تعود جميعها إلى الفترة الممتدة من عهد أسرة تشو الشرقية إلى أسرة تشينغ (1644-1911).

ويضيف: كما عثر العلماء على مجموعة من القطع الأثرية التي تعود إلى فترة الربيع والخريف التي امتدت من عام 770 قبل الميلاد إلى عام 476 قبل الميلاد، وهي قطع تعتبر نادرة في آثار هذه الأماكن وذات قيمة كبيرة لدراسة الثقافة القديمة في المناطق الواقعة على طول روافد نهر اليانغتسي.

المصدر: نوفوستي