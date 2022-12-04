الصين..اكتشاف أساس مبنى ضخم عمره 5 آلاف عام

عثر علماء الآثار الصينيون على أساس مبنى ضخم قديم شيد قبل أكثر من خمسة آلاف عام في محافظة خنان الواقعة وسط الصين.



وتشير وكالة شينخوا الصينية للأنباء، إلى أن هذا المبنى شيد في فترة حضارة يانغشاو في شرق آسيا، التي كانت قائمة على ضفاف الجزء الأوسط للنهر الأصفر قبل 5-7 آلاف عام. ووفقا لحسابات العلماء تبلغ مساحة المبنى أكثر من 130 مترا مربعا.

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ويقول لي شيوي، الباحث في معهد خنان للتراث الحضاري وعلم الآثار: "لأول مرة نعثر على أنقاض مبنى كبير منذ بداية عمليات الحفر والتنقيب عام 2021 في قرية يانغشاو".

ويضيف، بفضل هذا الاكتشاف، سوف يجري العلماء دراسة شاملة ومفصلة "لأنواع وأشكال وتقنيات البناء المستخدمة في تلك الفترة".

وعثر علماء الآثار على مقربة من هذا المبنى، على حفر عديدة وأشياء قديمة بما فيها فأس توماهوك مصنوع من الكهرمان الذي يعتبر رمزا للقوة العسكرية.

ووفقا للباحث شيوي، تشير القطع الأثرية التي عثرنا عليها، إلى أن المستوطنة التي كانت قائمة في منطقة الحفريات كانت كبيرة جدا. كما كانت لها تحصينات جيدة. ويتوقع العلماء العثور خلال عمليات الحفر على قطع أثرية قيمة تعود لتلك الفترة.

المصدر: tass