الصين.. اكتشاف جزء من طريق أنشئت قبل 3000 عام

اكتشف علماء الآثار الصينيون في محافظة خنان الواقعة وسط البلاد، جزءا محفوظا طوله 80 مترا وعرضه 14 مترا، من طريق أنشئت قبل أكثر من 3000 عام.

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وتشير وكالة شينخوا الصينية للأنباء، إلى أن الطريق القديمة تمر عبر مدينة Yinxu الأثرية القديمة التي كانت قائمة أعوام 1600-1046 قبل الميلاد. وهذه المدينة الأثرية مدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. وقد لاحظ العلماء أن هذا الجزء من الطريق مرصوفة بالحصى وقطع العظام والفخار المختارة بعناية، وتتجه من الشرق نحو الغرب.

ويشير هي يولين الباحث في معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الصينية، إلى أنه توجد على الطريق أخاديد تركتها عجلات العربات. وهذه الطريق، متوازية مع طريق يبعد حوالي 500 متر منه.

ويضيف. كلا الطريقين يتقاطعان مع طريق يتجه من الشمال نحو الجنوب. وقد اكتشف العلماء خلال عمليات الحفر، انه قبل عدة آلاف من السنين كان في هذا المكان حي مكتظ بالسكان، كانت توجد فيه ورش حرفية ومبان سكنية.

ووفقا لهي يولين، من المفترض أن يسمح هذا الاكتشاف للمختصين بفهم تفاصيل مهمة جديدة حول تطور وسائل المواصلات والنقل في الصين القديمة. بالإضافة إلى ذلك، يأمل العلماء بالحصول على فهم أوضح لنموذج ادارة المدينة وتقسيم العمل في تلك الحقبة.

المصدر: tass