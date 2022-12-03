الجيش البريطاني يسلّم أوكرانيا مروحيات قديمة خارجة عن الخدمة

ستسلم بريطانيا لأوكرانيا مروحيات Sea King (ملك البحر) التي أخرجتها البحرية البريطانية منذ 6 أعوام من حوزتها.

وستصل أوكرانيا أولا 3 مروحيات من هذا النوع. وتقضي اتفاقية تسليم المروحيات كذلك بتدريب أفراد طواقم المروحيات وإعداد الطواقم التقنية الأوكرانية التي ستقوم بصيانة المروحيات.

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يذكر أن مروحية Sea King تم تصميمها في خمسينيات القرن الماضي من قبل شركة Sikorsky Aircraft الأمريكية. وقد شاركت تلك المروحيات في الحرب الفيتنامية حيث خسر الجيش الأمريكي نحو 30 مروحية من هذا النوع.

بدأ إنتاج Sea King في بريطانيا في الستينيات باستخدام القدرات الإنتاجية لشركة Westland. واختلف النموذج الذي أنتجته الشركة عن النماذج الأمريكية بوجود أسلحة وأجهزة استخدمت لمكافحة الغواصات.

واستخدمت تلك المروحيات عام 1982 في الحرب مع الأرجنتين حيث خسر الجيش البريطاني 3 مروحيات من هذا النوع.

وبلغ وزن المروحية عند الإقلاع 9752 كلغ، السرعة القصوى 226 كلم/ساعة، الارتفاع الأقصى للتحليق 6200 متر، مدى العمل 1480 كلم، طاقم المروحية فردان. وتم تزويد "ملك البحر" بمحركي توربين Rolls-Royce ينتج كل منهما قوة 1680 حصانا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا