روسيا تختبر فرقاطة عسكرية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء مرحلة جديدة من التجارب على سفينة صاروخية طورت لصالح الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "أكملت فرقاطة الأدميرال غولوفكو تجارب الإرساء وبدأت بمرحلة اختبارات الإبحار، وغادرت حوض بناء السفن لأول مرة".

وأضاف البيان "وصلت السفينة إلى أحواض التدريب التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي، وهناك سيتم اختبار قدرتها على الحركة والمناورة، وسيتم التحقق من عمل أنظمتها.. ستخضع السفينة لعدة مراحل من الاختبارات، وبعد التحقق من جاهزيتها سيرفع عليها العلم الرسمي لسلاح البحرية، وسترسل إلى سيفيرومورسك حيث ستنضم إلى الفرقة 43 التابعة للأسطول الشمالي في الجيش الروسي".

وتعتبر "الأدميرال غولوفكو" ثالث سفينة تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 22350، ويبلغ طولها 135 مترا وعرضها 16 مترا، و مقدار إزاحتها للمياه يعادل 5400 طن، ويمكنها الإبحار بسرعة 29 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 4500 ميل بحري في كل مهمة ، وحمل طاقم يصل عدد أفراده إلى 190 شخصا.

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وتتسلح هذه السفينة بمنظومات بمنظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" الروسية المجنحة البعيدة المدى، ومدافع من عيار 130 ملم، ومنظومات صاروخية مضادة للأهداف البحرية، كما جهزت بمنصات لحمل مروحيات Ka-27PL..

المصدر: سلاح روسيا