فرنسا تحدّث فرقاطاتها الشبحية

أعلن موقع Navy Recognition أن فرنسا تعمل على مشروع لتحديث فرقاطات La Fayette التابعة لجيشها.

وجاء في منشور على الموقع "انتهت فرنسا مؤخرا من عمليات تحديث وتطوير الفرقاطة الرئيسية من فرقاطات La Fayette الشبحية التابعة لجيشها، وأصبحت هذه السفينة جاهزة للعودة للخدمة لصالح الجيش الفرنسي.. وقد أدخلت فرنسا 5 فرقاطات من هذه الفئة إلى الخدمة لصالح سلاح بحريتها بين عامي 1996 و2001، والهدف من برنامج تطوير هذه الفرقاطات هو إطالة عمر خدمتها الافتراضي حتى عام 2030".

وأشار الموقع إلى أن السفينة التي خضعت للتحديث تم تزويدها بسونار جديد من نوع KingKlip Mk2 من تطوير Thales، وتمت ترقية قدرات أنظمة المراقبة الكهروضوئية وأنظمة التسليح الموجودة فيها، وتعزيز هيكلها، واستبدل نظام الدفاع الجوي Crotale الذي كان فيها بقاذفات صواريخ Sadral، لتكون هذه القاذفات قادرة على إطلاق صواريخ Mistrale 3 المطوّرة المضادة للأهداف الجوية والتي يمكنها التعامل مع الزوارق العسكرية السريعة أيضا.

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وييلغ طول كل سفينة من سفن La Fayette نحو 125 مترا، وعرضها 15.4 م، ويمكنها الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 9000 ميل بحري في كل مهمة، فضلا عن أنها مجهزة بمنصات لحمل المروحيات العسكرية.

المصدر: سلاح روسيا