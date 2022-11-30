الصين تختبر حاملات مروحياتها الحديثة

أشار موقع South China Morning Post إلى أن الصين أجرت مؤخرا تدريبات ناجحة على استخدام حاملات مروحياتها العسكرية الجديدة.

وجاء في منشور على الموقع "أكمل سلاح البحرية في الجيش الصيني مناورات بحرية استخدمت فيها حاملتي مروحيات من فئة Type-075، وقد أظهرت السفينتان أداء جيدا واستعدادا ممتازا لأداء المهام القتالية".

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن "سفينتي Type-075 أكملتا دورة كاملة من الاختبارات التدريبية أثناء المناورات المذكورة، وأجريتا عمليات إطلالق نار بالذخيرة الحية، كما تدرب أفراد طاقميهما على عمليات التصدي للصواريخ المعادية، وعلى عمليات إقلاع وهبوط المروحيات على سطحها".

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وكانت الصين قد بدأت مشروع العمل على تطوير سفن Type-075 عام 2011، وفي عام 2021 أدخلت أول سفينة من هذه السفن الخدمة لصالح جيشها، وفي ديسمبر من العام نفسه تسلم سلاح البحرية الصيني سفينة أخرى من هذه الفئة.

وكانت وسائل إعلام صينية قد أشارت سابقا إلى أن الصين تخطط للحصول على 8 سفن من الفئة المذكورة، وأن كل سفينة منها ستتمتع بمقدار إزاحة للمياه يعادل 36 ألف طن، ويمكنها حمل 28 مروحية، فضلا عن تسليحها برشاشاتH/PJ-11 من عيار 30 ملم، وصواريخ HHQ-10 المضادة للأهداف الجوية.

المصدر: سلاح روسيا