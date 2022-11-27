كيف كانت ستبدو الديناصورات اليوم لو لم تنقرض؟

منذ 66 مليون سنة، ضرب كويكب الأرض بقوة 10 مليارات قنبلة ذرية وغيّر مسار التطور.

فقد أظلمت السماء وتوقفت النباتات عن التمثيل الضوئي. يبست النباتات، ثم نفقت الحيوانات التي كانت تتغذى عليها. وانهارت السلسلة الغذائية واختفى أكثر من 90% من جميع الأنواع. وعندما استقر الغبار، كانت قد انقرضت جميع الديناصورات باستثناء حفنة من الطيور.

لكن هذا الحدث الكارثي جعل التطور البشري بالمقابل ممكنا. فازدهرت الثدييات الباقية، بما في ذلك الرئيسيات البدائية الصغيرة.

لنتخيل أن الكويكب فوّت الأرض، ونجت الديناصورات. لنتخيل الطيور الجارحة المتطورة للغاية. وهنا، يكتشف علماء الديناصورات النسبية، أو يناقشون عالما افتراضيا، حيث سيطرت الثدييات على الأرض بشكل لا يصدق.

وقد يبدو هذا وكأنه خيال علمي سيئ، لكنه يثير بعض الأسئلة الفلسفية العميقة حول التطور. هل الإنسانية هنا فقط عن طريق الصدفة؟ العقول والأدوات واللغة والمجموعات الاجتماعية الكبيرة تجعلنا الأنواع المهيمنة على كوكب الأرض. وهناك 8 مليارات إنسان عاقل في سبع قارات. وبالوزن، يوجد بشر أكثر من جميع الحيوانات البرية.

What Would Dinosaurs Look Like Today If They Never Went Extinct? https://t.co/14pjSJd3Oc — ScienceAlert (@ScienceAlert) November 25, 2022

وقمنا بتعديل نصف مساحة الأرض لإطعام أنفسنا. يمكنك أن تجادل بأن مخلوقات مثل البشر كان لا بد أن تتطور.

وفي الثمانينيات، اقترح عالم الحفريات ديل راسل تجربة فكرية تطور فيها ديناصور آكل للحوم إلى مستخدم أداة ذكية.

وهذا ليس مستحيلا لكنه غير محتمل، حيث تقيد بيولوجيا الحيوان اتجاه تطوره.

وإذا تركت الكلية الدراسية، فلن تكون على الأرجح جراح دماغ أو محاميا أو عالم صواريخ في وكالة ناسا. لكن قد تكون فنانا أو ممثلا أو رائد أعمال. وتفتح المسارات التي نسلكها في الحياة بعض الأبواب وتغلق أخرى. وهذا صحيح أيضا في التطور.

ضع في اعتبارك حجم الديناصورات. بدءا من الديناصورات الجوراسية والصربودية، تطورت Brontosaurus وأقاربها إلى عمالقة 30-50 طنا يصل طولها إلى 30 مترا - أي عشرة أضعاف وزن الفيل وطول الحوت الأزرق.

وحدث هذا في مجموعات متعددة، بما في ذلك ديبلودوسيداي وبراكيوصوريدي وترياساوريدي ومامنشيسوريدي وتيتانوصوريا.

وحدث هذا في قارات مختلفة، في أوقات مختلفة، وفي مناخات مختلفة، من الصحاري إلى الغابات المطيرة. لكن الديناصورات الأخرى التي تعيش في هذه البيئات لم تصبح عمالقة فائقة.

وطورت الديناصورات آكلة اللحوم مرارا وتكرارا حيوانات مفترسة ضخمة يبلغ طولها عشرة أمتار وأطنانا متعددة. وعلى مدار 100 مليون عام، طورت الميغالوصورات والألوصورات والكارشارودونتوصورات والنيوفيناتوريات، وأخيرا التيرانوصورات المفترسات كقمة عملاقة.

وقامت الديناصورات بعمل أجسام كبيرة بشكل جيد. وأظهرت الديناصورات اتجاها ضعيفا نحو زيادة حجم الدماغ بمرور الوقت. وكان للديناصورات الجوراسية مثل Allosaurus وStegosaurus وBrachiosaurus أدمغة صغيرة.

وبحلول أواخر العصر الطباشيري، بعد 80 مليون سنة، طورت الديناصورات ومنقار البط أدمغة أكبر. لكن على الرغم من حجمه، لا يزال دماغ T.rex يزن 400 غرام فقط. وكان وزن دماغ فيلوسيرابتور 15 غراما. ويبلغ متوسط ​​وزن الدماغ البشري 1.3 كيلوغرام.

ودخلت الديناصورات مجالات جديدة بمرور الوقت. وأصبحت العواشب الصغيرة أكثر شيوعا وتنوعت الطيور. وتطورت الأشكال ذات الأرجل الطويلة في وقت لاحق، ما يشير إلى وجود سباق بين الحيوانات المفترسة ذات الأقدام الأطول وفرائسها.

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ويبدو أن الديناصورات تتمتع بحياة اجتماعية متزايدة التعقيد. وبدأت العيش في شكل قطعان وطورت قرونا متقنة للقتال والعرض. ومع ذلك، يبدو أن الديناصورات تكرر نفسها في الغالب، وتطور آكلات الأعشاب العملاقة وآكلات اللحوم ذات الأدمغة الصغيرة.

وهناك ما يقرب من 100 مليون سنة من تاريخ الديناصورات للتلميح إلى أنها فعلت أي شيء مختلف جذريا إذا لم يتدخل الكويكب. ومن المحتمل أنه لا يزال لدينا تلك الحيوانات العاشبة العملاقة ذات العنق الطويل والحيوانات المفترسة الشبيهة بالتيرانوصورات.

وربما طورت أدمغة أكبر قليلا، لكن هناك القليل من الأدلة على أنها تطورت إلى عباقرة. كما أن من غير المحتمل أن تكون الثدييات قد أزاحتها. واحتكرت الديناصورات بيئاتها حتى النهاية، حتى اصطدم الكويكب.

وفي غضون ذلك، كانت للثدييات قيود مختلفة. ولم تطور أبدا آكلات أعشاب عملاقة وآكلات لحوم. لكنها طورت مرارا وتكرارا أدمغة كبيرة. وتطورت الأدمغة الضخمة (الكبيرة أو الأكبر من أدمغتنا) في حيتان الأوركا، وحيتان العنبر، وحيتان البالين، والفيلة، وفقمات النمر، والقردة.

واليوم، ثمة عدد قليل من أحفاد الديناصورات - الطيور مثل الغربان والببغاوات - لديها أدمغة معقدة. ويمكنها استخدام الأدوات والتحدث والعد. لكن الثدييات مثل القرود والفيلة والدلافين هي التي طورت أكبر العقول والسلوكيات الأكثر تعقيدا.

ويشير التاريخ التطوري للقرود إلى أن تطورنا لم يكن حتميا على الإطلاق. وعندما وصلت القردة إلى أمريكا الجنوبية قبل 35 مليون سنة، تطورت إلى المزيد من أنواع القردة. ووصلت الرئيسيات إلى أمريكا الشمالية على الأقل ثلاث مرات منفصلة، منذ 55 مليون سنة، قبل 50 مليون سنة، وقبل 20 مليون سنة.

وفي إفريقيا ، وإفريقيا وحدها، اتخذ تطور الرئيسيات اتجاها فريدا. شيء ما عن الحيوانات والنباتات والجغرافيا في إفريقيا دفع تطور القردة: الرئيسيات الأرضية، الكبيرة الجسم، الكبيرة الأدمغة التي تستخدم الأدوات.

وحتى مع اختفاء الديناصورات، احتاج تطورنا إلى مزيج صحيح من الفرص والحظ.

يذكر أن التقرير من إعداد نيكولاس ر. لونجريتش، وهو محاضر أول في علم الحفريات وعلم الأحياء التطوري، جامعة باث.

المصدر: ساينس ألرت