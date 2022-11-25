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كم تزن أرضنا؟

العلوم والتكنولوجيا

كم تزن أرضنا؟
3dnews.ru
صورة أرشيفية
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أدخلت رسميا وحدات قياس جديدة في النظام الدولي لوحدات القياس بالإضافة إلى الكيلو والميلي والتيرا وغيرها، وهي الرونّا والكيتّا والرونتو والكيكتو.

 إذن، لدينا الآن الـronnagrams والـkettagrams، وكذلك، الـ ronnameters والـ kettameters وكذلك الـrontograms والـ   kettagrams والـkectometers. وتعني رونا: مليار×مليار×مليار. أما رونتو فتعني: بليون من بليون من بليون.

وتم تحديث وحدات القياس لأول مرة منذ 30 عاما حيث صوّت على إقرار النظام الجديد المندوبون في المؤتمر العام للمقاييس والأوزان الذي عقد  في قصر فرساي.

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وفي عام 1991، تم إدخال البادئات zetta و yotta في النظام الدولي لوحدات القياس.  ومن أجل إدراك المقياس فإن الكيلومتر مثلا يساوي 1000 متر، أو بالاحرى واحداً وثلاثة أصفار. ومقياس اليوتامات هو 24 صفرا بعد الواحد، أما الـ  ronnameter  أو ronnagram فهو بالفعل 27 صفرا بعد الواحد.

وقاس العلماء أولا وزن الكرة الأرضية، فاتضح أن ارضنا تزن  6 رونّاغرام، ما يعني 6.000.000.000.000.000.000.000.000.000 غرام.

ولم يتناسب عملاق النظام الشمسي كوكب المشتري مع وحدة القياس رونوغرام . وصار يزن 2 كيتاغرام (اثنان و 30 صفرا إلى يمينها).

لماذا هناك حاجة لوحدات قياس جديدة؟ - لجعل قياس الكميات العملاقة أكثر ملاءمة، مثل المسافات الكونية أو أحجام البيانات (يوتابايت). ومن ناحية أخرى، من الضروري في فيزياء الكم، على سبيل المثال، قياس الكميات الصغيرة جدا،  فالوحدات الجديدة ستكون مفيدة أيضا هناك.

ويأمل العلماء والموظفون في أن يكون للبشرية عدد كاف من البادئات الجديدة لمدة 20-25 سنة القادمة.

 المصدر: تاس

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