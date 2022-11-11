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الصين تكشف عن صاروخ حديث مضاد للسفن

العلوم والتكنولوجيا

الصين تكشف عن صاروخ حديث مضاد للسفن
pvsm.ru
صورة أرشيفية
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كشف الجيش الصيني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ73 لـتأسيس سلاح البحرية الصيني عن صاروخ YJ-2 فرط الصوتي المضاد للسفن.

أفادت بذلك صحيفة South China Morning Post الصينية التي قالت إن YJ-2 عبارة عن صاروخ بحري خطير لمدى عمله البعيد وسرعته الكبيرة. ويمكن إطلاقه من البر والجو والبحر على حد سواء. كما يمكنه اجتياز أنظمة الدفاعات البحرية المنصوبة على حاملات الطائرات الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصاروخ قادر على إصابة الهدف على مسافة تزيد عن 1500 كلم، ويتم إطلاقه من إحدى المدمرات للمشروع 055 التابع لسلاح البحرية الصيني.

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وأضافت الصحيفة أن YJ-2 سيصبح أداة فعالة لردع سلاح البحرية الأمريكي وسيساهم في عملية اندماج الصين وتايوان.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الجيش الروسي بصدد تصنيع منصة ساحلية لصاروخ "تسيركون" البحري فرط الصوتي. وسيتم إنتاج المنصة على أساس  منظومة "باستيون" للصواريخ الساحلية.

 المصدر: روسيسكايا غازيتا

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