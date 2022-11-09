الصين تكشف عن مسيّرة ضاربة تحمل 2 طن من الصواريخ إلى مسافة 10 آلاف كيلومتر

عرض التلفزيون الصيني مسيّرة Wing Loong-3 صينية الصنع التي تحمل 2000 كيلوغرام من الصواريخ العسكرية جو – أرض.

مع ذلك فإن درون Wing Loong-3 عرض لأول مرة على وسائل الإعلام الصينية والأجنبية الأحد 6 نوفمبر قبل افتتاح معرض "غواندون" للطيران بجنوب الصين بيومين.

ويشار إلى أن مدى عمل المسيّرة بلغ 10000 كيلومتر. وأفادت وسائل الإعلام الصينية بأن الدرون يمكن استخدامه لأغراض الاستطلاع، كما يمكن استخدامه كدرون ضارب.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن التعديلات التي أدخلت في تصميم النموذج السابق للمسيّرة تسمح بالقول إنها يمكن أن تنافس الدرونات الأمريكية الرائدة.

وأشارت صحيفة The Drive بصورة خاصة إلى أن وزن المسيّرة عند الإقلاع بلغ 6400 كلغ، وإنها يمكن أن تبقى في الجو لمدة 40 ساعة. وتم تزويدها بصاروخ جو - أرض الموجه بالموجات تحت الحمراء من طراز PL-10L.

مع ذلك فإن الصحيفة افترضت أن المسيّرة التي تم الكشف عنها في المعرض عبارة عن نموذج تجريبي سيتم تطويره لينتمي إلى أسرة المسيّرات الصينية العسكرية المستقبلية.

المصدر: لينتا. رو