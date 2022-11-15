كشف تأثير الإضاءة في القدرات المعرفية

درس علماء جامعة ميشيغان الأمريكية، تأثير مستوى الإضاءة في القدرات المعرفية، واتضح لهم أن الإضاءة الشتوية تسبب انخفاضها.

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وتشير Medical Xpress ، إلى أن الباحثين خلال هذه الدراسة، تابعوا فئران الأعشاب (تنام في الليل وتبقى مستيقظة في النهار مثل البشر). تعرضت هذه الفئران خلال أربعة أسابيع إلى ضوء خافت (50 لوكس- إضاءة الغرفة) وضوء ساطع (1000 لوكس- إضاءة المتاجر الكبيرة). وكان هدف الباحثين تحديد كيفية تأثير الضوء (النموذج الذي يحاكي التغيرات الموسمية في الإضاءة في الشتاء والصيف) في وظائف الدماغ وسلوكه. ثم كان على الفئران حل مشكلة اجتياز المتاهة.

واتضح للباحثين، أن اتصالات الخلايا العصبية في قرن آمون في الدماغ المسؤول عن الذاكرة لدى الفئران انخفضت في الضوء الخافت، بنسبة 30 بالمئة. وظهر أنها تعاني من اضطرابات مزاجية ومعرفية. لذلك ينصح الخبراء بقضاء أطول فترة ممكنة في الهواء الطلق في الشتاء (على الأقل 15-30 دقيقة يوميا) حتى إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم. لأن مستوى الإضاءة في في هذه الحالة في اليوم الغائم يتراوح بين 10000 و20000 لوكس.

المصدر: لينتا. رو