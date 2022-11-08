ما الذي يفعله "زر الغفوة" بنا في الواقع؟

إذا كنت غالبا ما تصل إلى زر الغفوة عندما يوقظك المنبه كل صباح، فأنت لست الوحيد على الأغلب.

ويعد انتشار زر الغفوة في كل مكان دليلا على شعبيته - ستواجه صعوبة في العثور على تطبيق للهاتف أو منبه بدون واحد - وهذا على الرغم من التحذيرات العديدة من الخبراء بأن الغفوة مضرّة لنا.

ويجادل علماء النوم بأن أجهزة التنبيه يمكن أن تقطع نظريا دورات نومنا، ما يزيد من صعوبة إيقاظ أنفسنا.

وعلى الرغم من هذه السلبية تجاه الغفوة، إلا أن البيانات الدقيقة عن آثارها نادرة، حيث تم استقراء معظم ما نعرفه عن هذا الموضوع من دراسات حول السلوكيات المرتبطة بالنوم أو الإجهاد.

ويقول عالم الأعصاب ستيفن ماتينجلي، من جامعة نوتردام في إنديانا: "تعارض المؤسسة الطبية بشكل عام استخدام الغفوة، ولكن عندما ذهبنا للنظر في البيانات الصعبة الموجودة، لم يكن هناك أي شيء. لدينا الآن البيانات لإثبات مدى شيوعها - ولا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه".

واعتمدت الدراسة، التي شملت 450 بالغا، على البيانات المسجلة في استطلاعات النوم اليومية ومن الأجهزة القابلة للارتداء، ووجدت أن الإناث كن أكثر عرضة بنسبة 50% للنوم أكثر من الذكور. وفي الوقت نفسه، تتبع الأشخاص الذين اعتادوا الغفوة خطوات أقل خلال الأيام مقارنة بمن لا يغفون، وكان لديهم أنماط نوم تظهر المزيد من علامات اضطراب النوم.

وأخذت تفضيلات النوم في الاعتبار أيضا. وتبين أن الأشخاص المحبين للسهر يستخدمون زر الغفوة في كثير من الأحيان، وأفادوا بأنهم أكثر تعبا بشكل عام. وكان الأشخاص الأصغر سنا أكثر عرضة للنوم في كثير من الأحيان أيضا.

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ولا يشير أي من هذا إلى وجود روابط سببية مباشرة بين الغفوة والسهر لوقت متأخر أو أن تكون أقل نشاطا في اليوم - لكنه يظهر أنه في حين أن الغفوة يمكن أن تكون جيدة لشخص واحد، فقد لا تكون رائعة بالنسبة لشخص آخر. وكما تظهر الأبحاث السابقة، ننام جميعا بشكل مختلف.

وربما ليس من المستغرب أن يرى الأشخاص الذين يغفون قيلولة بعد الظهر إيجابيات الغفوة، مثل الحالة المزاجية الأفضل والشعور بمزيد من اليقظة بعد ذلك - بينما يميل الأشخاص الذين لا يغفون إلى عدم الموافقة على أن هذه الفوائد كانت ممكنة.

وكانت أهم أسباب الغفوة هي "أنني لا أستطيع النهوض من السرير عند المنبه الأول" - لكن الباحثين أشاروا إلى حقيقة أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص في الولايات المتحدة لا يحصل على ما يكفي من النوم كإشارة، وربما كان السبب الرئيسي في أن أكثر من نصف المشاركين في الدراسة كانوا يستخدمون زر الغفوة.

ويقول ماتينجلي: "بشكل حاسم، لا تمثل هذه الإحصائيات سوى عدد قليل من السكان الذين من المحتمل أن يكونوا في أفضل وضع فيما يتعلق بعادات النوم. وليس لدينا أي فكرة عن الفئات العمرية المختلفة مثل المراهقين والأسر ذات الدخل المنخفض أو أي من السكان الذين يعانون تاريخيا من الحرمان من النوم أكثر من المستجيبين لهذه الدراسة".

وتوقف الفريق الذي يقف وراء الدراسة إلى حد القول إن الغفوة كانت جيدة أو سيئة بالنسبة لنا، وشدد بدلا من ذلك على أن الحاجة إلى أي نوع من مكالمات الاستيقاظ لن تكون كبيرة على الأرجح لصحتنا العامة.

وبعبارة أخرى، المزيد من النوم هو الحل، بدلا من عدد أقل من النقرات على زر الغفوة - النوم بالطول المناسب، والمنتظم من حيث جدوله الزمني، وبهدوء ودون إزعاج قدر الإمكان.

وبالنسبة إلى الغفوة، يرغب الباحثون في رؤية المزيد من الدراسات التفصيلية حول آثاره على مجموعات أكبر من الناس - ليس فقط للتعرف على السلبيات المحتملة من الضغط على زر الغفوة، ولكن أيضا حول بعض الإيجابيات.

ويقول ماتينجلي: "إذا غفوت وأصبحت أكثر يقظة عندما تجلس خلف عجلة القيادة للذهاب إلى العمل، فقد يكون ذلك مفيدا. وإذا كان يقلل من الاعتماد على الكافيين، فهذا شيء آخر. إنه ليس سيئا بشكل موحد - مثل الإجهاد. وبعض التوتر جيد - لهذا السبب لدينا استجابة القتال أو الطيران. وهناك أوقات وأماكن لذلك. وقد تكون هناك حالات عندما يكون الضغط على زر الغفوة مفيدا بالفعل".

ونشر البحث في Sleep.

المصدر: ساينس ألرت