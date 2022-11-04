عظام الأم قد لا تعود إلى ما كانت عليه بعد الإنجاب

كشفت دراسة جديدة أجريت على قرود المكاك، أن الحمل يمكن أن يترك علامة دائمة على الهيكل العظمي للأم.

وبعد ولادة طفل، تظهر إناث قرود المكاك انخفاضا ملحوظا في تركيزات الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم في عظامها مقارنة بغيرها.

وفي حين أن هذه الدراسة بالذات لم تبحث في البشر، إلا أن النتائج تساعد في معرفة كيف يمكن لأحداث الحياة الكبرى أن تترك بصمة في الأنسجة الهيكلية للقرود بشكل عام.

وعلى الرغم من أنها قد تبدو مثل الأعمدة الخرسانية التي تنمو عليها الأجسام اللحمية، إلا أن عظام الرئيسيات ديناميكية بشكل مدهش. وتنمو العظام تدريجيا على نطاق أوسع طوال الحياة، وغالبا ما تتأثر التقلبات السنوية في النمو بعوامل نمط الحياة.

ويعرف معظمنا أن كثافة العظام يمكن أن تفقد مع تقدم العمر، خاصة بعد انقطاع الطمث، ولكن طوال الحياة، قد يترك المرض والنظام الغذائي والمناخ والحمل سجلا دائما في الأنسجة المتكلسة التي يمكن "قراءتها'' في الحياة الآخرة.

وأثناء الحمل البشري، تشير الدلائل إلى أن جسم الأم يمكنه بالفعل سحب الكالسيوم من عظامها حيث يتم تناول كميات غير كافية من المغذيات، ما يقلل من كتلة هيكلها العظمي وكثافتها لفترة من الوقت.

وعند الرضاعة، يتم إعادة امتصاص عظام الأم في مجرى الدم لإنتاج ما يكفي من الحليب الغني بالكالسيوم. ويمكن استعادة المعادن المفقودة بسهولة بمجرد توقف الإرضاع، ولكن حتى ذلك الحين، قد تكون هناك طريقة للعلماء لملاحظة الزوال اللحظي.

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وفي الطب الشرعي وعلم الآثار، فإن تحديد ما إذا كانت امرأة حامل باستخدام عظامها فقط هو عمل مثير للجدل. ويُطلق على العلامات التي تظهر على الحوض منذ الولادة أنها غير موثوقة، واليوم، تختلف الأساليب والتفسيرات الخاصة بهذا العمل على نطاق واسع. وربما حان الوقت لأن ننظر بعمق داخل العظام بدلا من ذلك.

وتقول عالمة الأنثروبولوجيا باولا سيريتو، من جامعة نيويورك: "يُظهر بحثنا أنه حتى قبل توقف الخصوبة، يستجيب الهيكل العظمي ديناميكيا للتغيرات في الحالة الإنجابية. وعلاوة على ذلك، تؤكد هذه النتائج على التأثير الكبير للولادة على الكائن الأنثوي - بكل بساطة، الدليل على التكاثر مكتوب في العظام مدى الحياة".

وتستند الدراسة فقط إلى سبعة من قرود المكاك الريسوسي النافقة بشكل طبيعي، أربعة منها من الإناث، ولكن حتى بين هذه المجموعة المحدودة، أظهرت عظام الفخذ تغيرات نسبية لا يمكن تفسيرها إلا بالحمل والرضاعة.

وارتبطت التغيرات التي لوحظت في كثافة الكالسيوم والفوسفات بالولادة، بينما تزامن الانخفاض في محتوى المغنيسيوم مع الرضاعة الطبيعية.

وكتب الباحثون: "النتائج المتعلقة بالتغييرات الأولية المرتبطة بالتكاثر ذات صلة حيث أن اكتشاف الولادات من الأنسجة المعدنية لا يزال مجالا غير مستكشف إلى حد كبير من البحث مع آثار مهمة على الدراسات التطورية والحفظية والأثرية".

وهناك حاجة إلى مزيد من البحث، ويفضل استخدام ممثلين عن مجموعات الرئيسيات البرية، لمعرفة ما إذا كان يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للحيوانات الأخرى.

ويقول الباحثون إنه من الممكن، "أن إشارة الأحداث الإنجابية والفطام التي اكتشفناها يمكن أن تحجب، في التجمعات البرية، من خلال الاستجابات الفسيولوجية لتغير النظم الغذائية والبيئات".

ونُشرت الدراسة في PLOS ONE.

المصدر: ساينس ألرت