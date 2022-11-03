"إسقاطه صعب".. خبير عسكري يكشف الخصائص التقنية لصاروخ Х-32 الروسي

وصف أليكسي ليونكوف، الخبير العسكري الروسي، الصاروخ Х-32 بأنه "ذكي" وفرط صوتي ومن الصعب جدا اعتراضه وإسقاطه.

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ويشير الخبير في حديث لصحيفة "إزفيستيا" عن الخصائص التقنية لهذا الصاروخ، إلى أن صاروخ Х-32 المجنح الجديد، هو من فئة "جو- سفينة" ولكن يمكن استخدامه في ضرب الأهداف الأرضية، لأنه فائق الدقة.

ووفقا له، هذا الصاروخ مخصص لضرب سفن الدرجة الأولى، ويبلغ مداه 600 كلم.

ويقول: "يجب أن يصيب الصاروخ السفينة، ويعطلها أو يغرقها، وهذا يعتمد على نوع السفينة، وعلى ضوء ذلك يجهز الصاروخ.. هذا الصاروخ "ذكي" وفرط صوتي ويمكنه المناورة بحيث يصبح من الصعب اعتراضه وإسقاطه".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"