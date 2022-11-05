علماء يعيدون بناء وجه "مصاص دماء" من القرن الثامن عشر

باستخدام أدلة الحمض النووي، تمكن علماء الطب الشرعي من إعادة بناء وجه "مصاص دماء" عاش خلال القرن الثامن عشر.

ففي أواخر القرن الثامن عشر، دُفن رجل في ولاية كونيتيكت، وعظام الفخذ مرتبة بطريقة متقاطعة، وهو وضع يشير إلى أن السكان المحليين اعتقدوا أنه مصاص دماء. ومع ذلك، لم يُعرف عنه سوى القليل. وبعد أكثر من 200 عام، كشفت أدلة الحمض النووي عن الشكل الذي قد يبدو عليه.

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وبعد إجراء تحليلات الحمض النووي، خلص علماء الطب الشرعي من شركة تكنولوجيا الحمض النووي Parabon NanoLabs، التي تتخذ من فرجينيا مقرا لها، ومختبر تحديد الحمض النووي للقوات المسلحة (AFDIL)، ومقره في ولاية ديلاوير، إلى أن المزارع من ولاية كونيتيكت، الملقب بـ JB55، كان يبلغ من العمر عند وفاته نحو 55 عاما، واعتقِد أنه "مصاص دماء" بسبب معاناته من مرض السل.

ويحوّل مرض السل بشرة الناس إلى اللون الأصفر الباهت، وتصبح عيونهم حمراء ومتورمة، وفي بعض الأحيان تظهر بقع دم حول أفواههم بسبب السعال الذي كان يُعتقد أنه علامات على "الموتى الأحياء" منذ نحو 200 عام.

وتم استخدام الهيكل العظمي للرجل لإجراء تحليل الحمض النووي، واعتماد نظام التعلم الآلي للتنبؤ بالشكل الذي ربما بدا عليه قبل أن ينتشر المرض.

وأظهرت النتائج أن بشرته كانت فاتحة، وعيونه بنية أو عسلية، وشعره كان بنياً أو أسود، وأن لديه بعض النمش.

وأدت دراسة تفصيلية لتحليل الحمض النووي لـ JB55 في عام 2019 إلى الكشف عن هويته الحقيقية.

See the face of an 18th century 'vampire' buried in Connecticut https://t.co/ogYLDLRdKD — Live Science (@LiveScience) October 31, 2022

وقد بُني هذا البحث على الاكتشاف الأصلي لعام 1994، لكنه تمكن من الوصول إلى أحدث التقنيات للعثور على السجلات التاريخية لـ "جون باربر" وتحديد أنه كان يبلغ من العمر 55 عاما عندما توفي.

وحدد فريق الباحثين الأمريكيين أن JB55 كان مصابا بعدوى مزمنة في الرئة بعد تحليل أضلاعه، وهي كانت مرضا معديا منتشرا في القرن التاسع عشر.

The face of a Connecticut farmer in the USA, who was thought to be a vampire when he died of tuberculosis in the 19th century, has been seen for the first time since his body was dismembered and thrown into the grave.TUBERCULOSIS#news#turkeyhttps://t.co/zCGOIrGr8x — Türkiye News (@turkiyenewsen) November 2, 2022

وقال المؤلف المشارك في الدراسة، مايكل بيل، إن العدوى البكتيرية الشديدة العدوى كانت تترك المصابين بها شاحبين ونحيفين ويسعلون دماً.

وعندما عثر على JB55 في النعش، كانت عظام الفخذ منزوعة وموضوعة فوق الصدر بشكل متقاطع، وهو ما يُعتقد أنه يمنعه من القيام من الموت.

واعتبر هذا الرجل "مصاص دماء" وفقا لقصة بدأت في مدينة جيويت الصغيرة الشهيرة، حيث فقدت عائلة كبيرة العديد من الذكور بسبب مرض السل خلال إطار زمني مدته تسع سنوات. وعندما أصيب أحد الأبناء الأصغر سنا بالعدوى، كانت الأسرة مقتنعة بأنهم أصبحوا "مصاصي دماء".

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وبدأت الأسرة في إخراج الموتى وحرق رفاتهم وإعادة دفنهم. وعندما تعافى الصبي الصغير، اعتقد أفراد الأسرة الناجون أن هذه الممارسة نجحت في وقف وباء "مصاصي الدماء".

تم أخذ الحمض النووي المستخدم لإعادة بناء وجه JB55 من مسحوق عظام الفخذ، لكن Parabon NanoLabs، الذي أجرى إعادة بناء الوجه، يشير إلى أن من الصعب أحيانا التعامل مع البقايا القديمة واستخدم ثلاث طرائق أثناء الاختبار.

وشمل ذلك shotgun sequencing، الذي يقسم الجينوم إلى أجزاء صغيرة من الحمض النووي تتم سلسلتها بشكل فردي.

وتمثلت الطرق الأخرى في فحص الجينوم البشري بأكمله، واستهداف نحو 850 ألف تعدد في أشكال النوكليوتيدات المفردة المخصصة، والتي يطلق عليها غالبا اسم SNPs، وهي أكثر أنواع التباين الجيني شيوعا بين الناس.

وبمجرد أن تمكن الفريق من إنشاء ملف جيني كامل، قاموا بتطبيق نماذج التعلم الآلي للتنبؤ بالشكل الذي كان يبدو عليه JB55 عندما سار على الأرض قبل نحو 200 عام.

المصدر: ديلي ميل