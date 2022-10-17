روسيا..العثور على قبر محارب سارماتي بهدايا جنائزية غنية في إقليم ستافروبول

عثر علماء الآثار في إقليم ستافروبل على قبر محارب سارماتي عمره أكثر من ألفي عام، فيه قطع أثرية مختلفة مثيرة للاهتمام.

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وقد عثر على هذا القبر فريق من علماء الآثار بجامعة موسكو برئاسة الدكتور أناتولي كانتوروفيتش، في شهر سبتمبر 2022 ، خلال عمليات الحفر التي كانت تجري في مقبرة "نوفوزافيدنو-V" القريبة من مدينة جيورجيفسك في إقليم ستافروبل.

وعثر العلماء في هذه المقبرة على بقايا بشرية وعظام حيوانات، قدمت كأضحية وفق طقوس معينة.

ووفقا للعلماء، بنيت هذه المقبرة في العصر البرونزي - في الألف الثالث قبل الميلاد واستخدمت حتى أوائل العصر الحديدي، وقد خضعت لعمليات توسيع عدة مرات.

وقد أثار انتباه العلماء قبر محارب سارماتي من طبقة النبلاء، يقع في سرداب ووفق التقديرات الأولية يعود إلى نهاية القرن الثاني - منتصف القرن الأول قبل الميلاد.

Stavropol expedition of the history department of Moscow State University.

وعثر العلماء في هذا القبر على أسلحة ومعدات للخيول تشير إلى مهنته في الحياة. ومعظم القطع التي عثر عليها مصنوعة من الحديد والبرونز، غالبيتها مزينة بزخارف من الذهب أو الفضة.

ويعتبر الخبراء هذا الاكتشاف فريدا من نوعه، لأنه يعبر عن الحضارة السارماتية، مع العناصر المصنوعة في التقاليد الحرفية ليس فقط للحضارات القديمة الأخرى في القوقاز ، ولكن أيضا في أوروبا الغربية ، وكذلك في منغوليا وترانسبايكاليا.

ووقد سلمت جميع القطع الأثرية التي عثر عليها إلى متحف الدولة للفنون الشرقية.

المصدر: فيستي. رو