 
مباشر

إيطاليا..العثور على انبوب لشبكة المياه يعود للعصر الروماني

العلوم والتكنولوجيا

إيطاليا..العثور على انبوب لشبكة المياه يعود للعصر الروماني
vk.com/
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u1v1

عثر علماء الآثار العاملون في موقع Stabiae الأثري الواقع في جنوب إيطاليا، على أجزاء من انبوب قديم لشبكة إمداد المياه.

إقرأ المزيد
إيطاليا.. العثور على غرفة للعبيد بحالة جيدة في مدينة بومبي الأثرية
إيطاليا.. العثور على غرفة للعبيد بحالة جيدة في مدينة بومبي الأثرية



ويشير موقع Portico الإيطالي، إلى أن العلماء عثروا على أجزاء الأنبوب في فيلا أريادن الرومانية القديمة التي بنيت في القرن الثاني قبل الميلاد. والشيء المهم للعلماء بالإضافة إلى أجزاء الأنبوب، هو العثور على خزان الماء المصنوع من الرصاص والمزين بزخارف ونقوش وهو بحالة جيدة، ويقع في نفس مكانه الأصلي، ما يسمح للخبراء بفهم كيفية عمل شبكة المياه في العهد الروماني.

ويقول غابرييل سوهتريغل، مدير متنزه بومبي الأثري: "خزان المياه مع الصنابير هو أحد التصاميم المشابهة للتصاميم الحديثة ويثير الدهشة منذ الاكتشافات الأولى في ستابيا وبومبي وأوبلونتيس".

تجدر الإشارة، إلى أن ستابيا، هي إحدى المدن الرومانية القديمة، التي تضررت من ثوران بركان فيزوف، الذي قضى على مدينة بومبي عام 79 قبل الميلاد. ومنذ منتصف القرن الثامن عشر تجري فيها عمليات الحفر والتنقيب الأثرية.

المصدر: tass

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا