إيطاليا.. العثور على غرفة للعبيد بحالة جيدة في مدينة بومبي الأثرية

اكتشف علماء الآثار في إيطاليا غرفة للعبيد محفوظة بشكل جيد، وذلك خلال أعمال للتنقيب عن الآثار في مدينة بومبي القديمة.

وعثر على ثلاثة أسرّة وبعض الجرار الخزفية وصندوق مع لجام للخيل في الغرفة التي تبلغ مساحتها حوالي 16 مترا مربعا، خارج المدينة التي طمرت برماد البركان وحممه سنة 79 ميلادي.

كما عثر علماء الآثار على بقايا عظمية لشخصين يعتقد أنهما رجل ثري وعبده، طمرهما الرماد البركاني أثناء محاولتهما الهروب من الموت.

وقال وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني، إن هذا يعد "اكتشافا مهما يسلط الضوء على الحياة اليومية لسكان بومبي القدماء، حياة مجتمع العبيد التي نعرف عنها القليل جدا."

من جابنه، قال غابريل زوكتريغل مدير متنزه بومبي الأثري: "يمكننا تخيل الخدم هنا، والعبيد الذين كانوا يعملون في هذه المنطقة، ويأتون للنوم هنا ليلا".

المصدر: وكالات