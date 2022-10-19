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فعالية صواريخ "كينجال"

العلوم والتكنولوجيا

فعالية صواريخ
Sputnik Alexey Kudenko
صاروخ "كينجال"
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أعلن جنرال الجيش سيرغي سوروفكين، قائد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أن صواريخ "كينجال" الفرط صوتية، أظهرت فعالية ودقة عالية في إصابة الأهداف.

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ويقول سوروفكين في حديث للصحافيين: "أثبتت صواريخ كينجال الجوية الحديثة، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، دقة عالية في إصابة الأهداف".

ووفقا له، لا توجد منظومة دفاع جوي لدى العدو يمكنها الصمود أمام هذه الصواريخ. كما أشار الجنرال، إلى الدقة العالية للصواريخ الاستراتيجية المجنحة (جو- أرض) في إصابة الأهداف.

وتجدر الإشارة، إلى أن "كينجال" صاروخ روسي تفوق سرعته سرعة الصوت، ويمكنه أثناء التحليق المناورة والطيران في مسارات غير متوقعة، ما يسمح له بتجاوز منظومات الدفاع الجوي المضادة للصواريخ.

المصدر: لينتا. رو

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