الدفاع الروسية تشيد بأداء طائرات "ميغ 31" وصاروخ "كينجال" فرط الصوتي في أوكرانيا

أشاد نائب قائد القوات الجوية الفضائية الروسية الفريق سيرغي درونوف، بأداء مقاتلات "ميغ 31 إي" المزودة بصاروخ "كينجال" (الخنجر) فرط الصوتي الأسرع من الصوت بـ10 مرات في أوكرانيا.

وقال درونوف في حديث لصحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، إنه "تم تشكيل فوج من طائرات "ميغ 31 إي" المسلحة بصواريخ "كينجال"، ألحق بقوام الطيران الاستراتيجي العام الماضي، تستخدم بنجاح حاليا أثناء العملية العسكرية" في أوكرانيا.

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وأضاف أن الطيران بعيد المدى يمتلك حاليا قاذفات "تو 160" و"تو 95 إم إس" الاستراتيجية، وقاذفات "تو 22 إم 3" بعيدة المدى.

وأشار إلى أن هذه الطائرات يجري تحديثها الآن، حيث يتم تزويدها بأسلحة ومعدات جديدة وأكثر دقة.

يذكر أن "كينجال" (الخنجر) صاروخ فرط صوتي تفوق سرعته سرعة الصوت بـ10 مرات، ويصل مداه إلى ألفي كيلومتر.

ويتميز بقدرة عالية على المناورة، واجتياز أي نظام للدفاع الجوي والصاروخي في العالم ويمكن تزويده برؤوس عادية أو نووية على حد سواء.

المصدر: تاس