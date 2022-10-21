 
مباشر

تحديد سرعة ذوبان الجليد في شرق القارة القطبية الجنوبية

العلوم والتكنولوجيا

تحديد سرعة ذوبان الجليد في شرق القارة القطبية الجنوبية
Globallookpress NASA/Keystone Press Agency
جليد الساحل الشرقي للقارة القطبية الجنوبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tzv8

وفقا لعلماء الجمعية الوطنية الأسترالية للبحوث العلمية والتطبيقية، يذوب جليد جرف دينمان بسرعة 70.8 مليار طن في السنة.



وتشير صحيفة The Guardian، إلى أنه وفقا لعلماء الجمعية الوطنية الأسترالية للبحوث العلمية والتطبيقية (CSIRO)، يذوب جليد جرف دينمان في الساحل الشرقي للقارة القطبية الجنوبية بمعدل 70.8 مليار طن في السنة.

إقرأ المزيد
الاحتباس الحراري سيؤدي إلى انقراض البطريق في شرق القارة القطبية الجنوبية
الاحتباس الحراري سيؤدي إلى انقراض البطريق في شرق القارة القطبية الجنوبية

وتجدر الإشارة، إلى أن العلماء كانوا خلال فترة طويلة يعتقدون أن جليد مناطق الساحل الشرقي للقارة القطبية الجنوبية، أقل عرضة للذوبان مقارنة بجليد غرينلاند. بيد أن هذه الدراسة أظهرت أن المياه الدافئة تصل إلى هذه المناطق أيضا.

ويؤكد ستيفن رينتول ممثل CSIRO، على أن هذا الاتجاه سيؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر أكثر مما كان متوقعا في السابق. وكما هو معلوم، ارتفع مستوى سطح البحر خلال الـ 25 عاما الماضية بمقدار 7.5 سم. وللمقارنة ارتفع مستوى سطح البحر خلال القرن الماضي بكامله بمقدار 17 سم.

ووفقا له، تأمل مجموعة البحث الحصول على معلومات إضافية بمساعدة كاسحة الجليد الأسترالية الجديدة RSV Nuyina خلال البعثة العلمية المقررة عام 2025.

ويشير تقرير صادر عن CSIRO وجامعة ساوثهامبتون البريطانية، إلى أن درجات حرارة المياه قبالة الساحل الشرقي للقارة القطبية الجنوبية قد ارتفعت بمقدار 2- 3 درجات مقارنة بالنصف الأول من القرن العشرين بسبب تغير اتجاه التيارات المحيطية.

ووفقا للدراسات الحديثة، تفقد القارة القطبية الجنوبية حوالي 155 مليار طن من الجليد سنويا. ما سيؤدي مع ذوبان الجليد الأزلي في المناطق الأخرى، إلى ارتفاع ملموس في مستوى المحيطات في العالم.

المصدر: tass

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا