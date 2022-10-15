الاحتباس الحراري سيؤدي إلى انقراض البطريق في شرق القارة القطبية الجنوبية

أعلنت لويزا ايمرسون عالمة البيئة، أن عدد طيور البطريق انخفض خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 43 بالمئة بسبب الاحتباس الحراري.





ووفقا لها، قد يسبب الاحتباس الحراري "شبه إنقراض تام" لبطريق آديلي (Adélie Penguin)، في شرق القارة القطبية الجنوبية، لأن الاحتباس الحراري "يتسبب بصعوبة الوصول إلى الطعام، ما يؤدي إلى نفوق صيصان البطريق التي تزن 90 غراما فقط عند الولادة"، وهذا الوزن أقل بكثير من المعتاد.

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وتشير صحيفة الغارديان، إلى أنه نتيجة للاحتباس الحراري "يتسارع ذوبان الجليد القطبي"، الذي يعتبر الموطن الطبيعي لهذه الطيور، ما يعقد وصولها إلى الماء. أي أنها تعاني من صعوبة في الحصول على الطعام، وبالتالي تكاد طيور البطريق لا تستطيع إطعام صغارها، حيث غالبا ما تضطر إلى الانتقال لمسافات بعيدة من مواقع تعشيشها، تاركة صغارها دون رعاية، ما يؤثر على عددها.

ووفقا لجين يونغر من معهد الدراسات البحرية والقطبية الجنوبية بجامعة تسمانيا الأسترالية، "مقلق هو حجم ومعدل انخفاض أعداد طيور البطريق. لذلك يجب اتخاذ إجراءات وتدابير فورية للحفاظ عليها".

وطيور بطريق آديلي، هي طيور صغيرة لا تطير، يبلغ طولها حوالي 70 سم وتزن 4- 6 كلغم. وتختلف عن طيور البطريق الأخرى بوجود حلقات بيضاء حول أعينها وخصلة من الريش الطوال على رأسها.

المصدر: tass