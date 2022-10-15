نشر الجنود الروس على شبكة الإنترنت مقطع فيديو لغنائم استولوا عليها في الخنادق بالقرب من مدينة أرتيومينسك غادرها أفراد لواء المشاة الـ30 الأوكراني المنسحب.

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وقد لفتت انتباهَهم ستراتٌ واقية من الرصاص عائدة للجنود الأوكرانيين، وتبيّن أن صفائحها المدرعة مصنوعة من بلاستيك لين، يشبه المطاط الرغوي. ولا تُخرَق مثل هذه السترات الواقية برصاصة فحسب، بل وحتى بإصبع، وليس من المستغرب وجود العديد من الثقوب في السترات الواقية من الرصاص.

وقد اشتكى الجنود الأوكرانيون أكثر من مرة من ضعف التجهيزات. لكن اللواء الـ30 ظل في الخطوط الخلفية للجبهة لفترة طويلة، وكان مخصصا لتوجيه "الضربة الحاسمة". لكن الضربة باتت ناعمة مثل هذه السترات "الواقية من الرصاص".

المصدر: روسيسكايا غازيتا