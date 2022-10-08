سلاح البحرية الصيني يشغّل حاملة مروحيات جديدة

أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية الصيني بدأ بتشغيل سفينة عسكرية جديدة حاملة للمروحيات.

وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن "منشورا على شبكة Weibo الصينية للتواصل الاجتماعي نشر صورة لسفينة من فئة Type-075، عليها الرقم 33، ورفعت عليها أعلام البحرية الصينية".

وأشار الموقع إلى أن أول سفينة من فئة Type-075 بدأ تشغيلها بشكل رسمي لصالح سلاح البحرية الصيني في أبريل 2021، والسفينة الثانية من هذا النوع انضمت رسميا للجيش الصيني في ديسمبر 2021، أما السفينة الثالثة فأنزلت إلى المياه في يناير العام الماضي، وبدأت التجارب البحرية عليها في نوفمبر من نفس العام.

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وكانت وسائل إعلام صينية قد أشارت سابقا إلى أن الصين تخطط للحصول على 8 سفن من الفئة المذكورة، وأن كل سفينة منها ستتمتع بمقدار إزاحة للمياه يعادل 30 ألف طن، ويمكنها حمل 28 مروحية، فضلا عن تسليحها برشاشاتH/PJ-11 من عيار 30 ملم، وصواريخ HHQ-10 المضادة للأهداف الجوية.

المصدر: سلاح روسيا