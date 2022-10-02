روسيا تواصل تجهيز طائرات MS-21 المدنية بمحركات محلية الصنع

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات أن الخبراء في البلاد يواصلون العمل على تطوير وتعديل طائرات MS-21-310 لتجهيزها بمحركات محلية الصنع.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "تجري في إيركوتسك حاليا، وبمشاركة مختصين من مكتب ياكوفليف الروسي للتصاميم الهندسية، عمليات قبول طائرة جديدة من نوع MS-21-310، والتي يتم تعديلها لتجهيزها بمحركات PD-14 الروسية الصنع".

ومن جهته أشار مكتب "ياكوفليف"الروسي للتصاميم الهندسية والتقنية إلى "أن الطائرة الجديدة من المفترض أن تخضع لعدة رحلات طيران اختبارية بعد استبدال محركات PW1400G الأجنبية فيها بمحركات PD-14 الروسية، ويفترض أن تستبدل محركات هذه الطائرة بالفعل أوائل أكتوبر العام الجاري".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء وأثناء تحضير الطائرة للحصول على المحركات الجديدة أدخلوا العديد من التعديلات على أنظمتها الإلكترونية التي تتفاعل مع المحركات، كما قاموا باختبارات تتعلق بقدرات هيكلها على تحمل تفاوتات الضغط أثناء التحليق.

طوّرت روسيا MS-21 لتكون طائرة مدنية مخصصة للرحلات الجوية القصيرة ومتوسطة المدى، وصممتها لتحمل بين 150 و211 راكبا، ولتكون منافسة للطائرات المدنية الأجنبية بما فيها طائرات بوينغ.

وأقلعت هذه الطائرة بمحركات أجنبية في أول تحليق لها عام 2017، وتجرى حاليا اختبارات لعدة أنواع من المحركات التي ستحصل عليها، بما فيها محركات PD-14 وPD-21R روسية الصنع.

المصدر: سلاح روسيا