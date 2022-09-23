روسيا تستعرض طائرة IL-76 المطوّرة

نشرت الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات مقطع فيديو أظهرت فيه طائرة IL-76MD-90A المطوّرة والمجهزة بمعدات روسية الصنع بالكامل.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن طائرة Il-76MD-90A تمت ترقيتها بالكامل مقارنة بطائرات IL-76MD من الأجيال السابقة، واستخدمت في تطويرها مكونات روسية الصنع، وجهّزت بتقنيات ومعدات روسية فقط.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن IL-76MD-90A حصلت على دعامات جديدة لتقوية الأجنحة توفر لها كفاءة عالية في الطيران، كما جهّزت بمحطات جديدة للدفع وتوليد الطاقة، بالإضافة إلى هيكل محسّن، ومعدات هبوط مع أنظمة فرامل جديدة أكثر كفاءة، وعلى معدات رقمية جديدة داخلية.

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وتبعا للخبراء فإن التقنيات والتحسينات الجديدة التي حصلت عليها الطائرة باتت توفر لها مدى أكبر في التحليق وسلامة أفضل، فضلا عن قدرات لنقل حمولات أكبر مقارنة بطائرات IL-76MD السابقة.

المصدر: وكالات روسية