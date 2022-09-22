روسيا تستكمل اختبارات مسيرة جديدة للوصول إلى "الأماكن الصعبة"

أعلنت شركة Aeromax الروسية أنها أكملت اختبارات الطيران على طائرتها المسيرة الجديدة D-20K الفريدة التصميم والمواصفات.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "D-20K هي طائرة مسيرة للاستخدامات المدنية، وعبارة عن نسخة مطورة عن درونات D-20 التي اختبرت بنجاح خلال العامين الماضيين في مهام المراقبة ونقل الحمولات والتصوير الجوي".

وأضاف البيان "تم تطوير حلول التصميم لهذه الطائرة بالاشتراك مع DIAM-AERO التي تعتبر جزءا من شركات Aeromax، التصميم الهندسي وأشكال الأجنحة الفريد والمراوح ومحركات الاحتراق الداخلي تجعل بالإمكان استخدام هذه الطائرة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها".

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وأشار البيان إلى أن وزن الإقلاع للطائرة الجديدة يبلغ 29 كلغ، وحصولها على 4 محركات مروحية كهربائية يمكنها من الهبوط والإقلاع بشكل عمودي، ونقل حمولات تصل أوزانها إلى 1.5 كلغ كما أن محرك الاحتراق الداخلي الذي حصلت عليه للدفع يمكنها من التحليق بسرعة 144 كلم/سا، وقطع مسافة 800 كلم في كل مهمة، والارتفاع إلى علو 4000 متر تقريبا.

المصدر: سلاح روسيا