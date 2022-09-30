روسيا تعدّل مروحيات "التمساح" الهجومية

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء أدخلوا تعديلات على مروحيات Ka-52M، لتحسين قدراتها على العمل في المناطق الباردة.

وقال المصدر لوكالة تاس الروسية "تم إجراء تعديل طفيف على شفرات مروحيات Ka-52M الهجومية الروسية، وأدخلت عناصر تسخين على هذه الشفرات، أي نظام مضاد للتجمد، ما سيحسن من قدراتها على العمل في المناطق الباردة".

وأضاف "نظام تسخين الشفرات كان مخصصا في البداية للنسخة البحرية من مروحيات Ka-52K، لكن تقرر إدخاله على مروحيات Ka-52M أيضا.. مروحيات Ka-52 الروسية لديها شفرات مصنوعة من مواد مركبة بالكامل، وهذه الشفرات تتفوق على تلك المصنوعة من المعدن والألومينيوم فقط، فهي لا تتلف بسرعة، وموثوقيتها أكبر بكثير من الشفرات المعدنية".

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ولم تحصل وكالة "تاس" الروسية على معلومات نهائية بعد حول التعديلات الجديدة التي تحدث عنها المصدر، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أن الخبراء من المفترض أن ينتهوا من تعديل المروحيات المذكورة في أكتوبر العام الجاري.

وتعتبر مروحيات Ka-52M نسخة معدلة عن مروحيات Ka-52 –Alligator الروسية، لكنها حصلت على منظومات تسليح أكثر تطورا، ومنظومات توجيه ورادارات جديدة زادت من مدى نطاق الاشتباك لديها.

المصدر: سلاح روسيا