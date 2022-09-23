اكتشاف جزيئات فعالة ضد مرض الزهايمر في الشاي الأخضر

اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس مركبات في الشاي الأخضر يمكنها تكسير الكتل البروتينية المرتبطة بمرض الزهايمر في الدماغ .

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وتشير مجلة Nature Communications، إلى أن جزيئات epigallocatechin gallate (EGCG) كما هو معروف تدمر ألياف بروتين تاو، التي تشكل تشابكات تسبب موت الخلايا العصبية. وقد وصف الباحثون في دراستهم الجديدة كيف تدمر EGCG ألياف بروتين تاو واكتشفوا جزيئات أخرى تقوم بنفس الدور، وتتوغل بفعالية عالية في أنسجة الدماغ.

وقد استخرج الباحثون كتل بروتين تاو من أدمغة الأشخاص الذين ماتوا بسبب مرض الزهايمر وحضنوها لفترات زمنية مختلفة مع EGCG. بعد ثلاث ساعات، اكتشفوا انهيار نصف الألياف، وتلف النصف الآخر جزئيا. وبعد 24 ساعة، اختفى التشابك الليفي تماما.

وحدد الباحثون على ألياف تاو، مواقع تسمى حوامل الأدوية ترتبط بها جزيئات EGCG. وبعد ذلك حللوا باستخدام المحاكاة الحاسوبية معلومات عن 60.000 جزيء صغير يحتمل أنها ترتبط بالمواقع نفسها. وبالنتيجة حدد الباحثون عدة مئات من الجزيئات المكونة من 25 ذرة أو أقل ترتبط بألياف تاو الصيدلانية بشكل أفضل من EGCG ، بما فيها الجزيئات التي يطلق عليها CNS-11 و CNS-17.

المصدر: لينتا. رو