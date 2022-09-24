الصينيون أول من استنسخ الذئب القطبي في العالم

أعلن مي يودونغ المدير التنفيذي لشركة سينو جين، أن علماء الصين هم أول من استنسخ الذئب القطبي، حيث ولد الشبل الأول في شهر يونيو وخلال الأيام المقبلة سيولد الثاني.

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ويقول، "أعتقد أن هذا ليس إنجاز SinoGene و Harbin Polar Park فقط، بل هو أيضا محاولة جديدة واختراق في مجال حماية وتربية الحيوانات البرية المهددة بالانقراض".

ويذكر أن الشبل الأول للذئب القطبي كان قد استنسخ بطلب من Harbin Polar Park، حيث أخذت خلاياه الجسدية من عينة من جلد أنثى ذئب بري في القطب الشمالي، جلبت من كندا في أغسطس عام 2006 وحملته كلبة من سلالة بيغل.

وكان وزن الشبل عند ولادته 520 غ وطول جسمه 22 سم وبعد مضي 11 يوما على ولادته أصبح يزن أكثر من كيلوغرام. وفي اليوم 31 أصبح يزن 2.599 كلغم وفي عمر شهرين 4.565 كلغم.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"