الصين تستنسخ 6 كلاب بوليسية بهدف ضمها للشرطة

استنسخت الصين 6 كلاب بهدف ضمها إلى قوة الشرطة، مشيرة إلى أنها ورثت صفات تؤهلها للعمل على مساعدة قوات الأمن في مهامها.

ولضمان امتلاك الجراء الستة سمات "الحس الأمني"، استخدم الحمض النووي لكلاب مدربة بالفعل، في عملية الاستنساخ التي جرت في أغسطس الماضي، وأظهرت بالفعل مهارات استثنائية في صغرها.

وقال الضابط في إدارة التحقيقات الجنائية بمكتب الأمن العام في بكين، ما جينلي، إن "التركيز الرئيسي لبرنامج الاستنساخ يتمثل في تمرير الصفات المفيدة للجراء والمساعدة في تقصير فترة التدريب".

The newest members of Beijing's police force are 6 cloned K-9s https://t.co/RPs7UnIB8gpic.twitter.com/tbAuTOCwkm — CBS News (@CBSNews) 21. november 2019

وتعاون في استنساخ الجراء الستة، مكتب شرطة بكين التابع لشرطة الأمن العام، وشركة "سينوجين"، وهي شركة خاصة لاستنساخ الحيوانات الأليفة.

ونجحت شركة "سينوجين"، في وقت سابق من العام الجاري، في تربية أول كلب شرطة مستنسخ في الصين، ويدعى "كونكسون"، وذلك في مدينة كونمينغ، وقالت، إنها "وجدت مفتاح التكاثر الجماعي للكلاب القوية والسريعة بفضل تقنية رائدة".

وتمت تسمية الجراء الستة بأسماء مستوحاة من كلمات صينية تعني الولاء والحكمة والابتكار.

المصدر: وكالات