العثور على أقدم مستحاثة ديناصور في كندا

عثر علماء جامعة ريدينغ الكندية على بقايا أقدم مستحاثة ديناصور بحالة جيدة.

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ويشير موقع Phys.org ، إلى أن العلماء عثروا على أحافير القدمين وجزء من ذيل الديناصور في صخرة، خلال البعثة الاستكشافية في حديقة الديناصورات بولاية ألبيرتا الكندية. وتعود هذه البقايا إلى ديناصور صغير من نوع خلد الماء "Hadrosaurus" مات قبل 77-75 مليون عام. أي حوالي قبل حوالي 10 ملايين عام من انقراض الديناصورات.

ووفقا للخبراء، مات هذا الحيوان على الفور، أو غطته الرمال والطمى في النهر حينما كان على قيد الحياة، ما ساعد على بقاء غضاريف جسمه وجلده بحالة جيدة، حتى أنه يمكن ملاحظة بعض الحراشف الأحادية.

وبحسب تقديرات الخبراء، كان طول هذا الديناصور حوالي أربعة أمتار، في حين كان طول الديناصورات البالغة من نفس النوع يصل إلى 10 أمتار.

و يستعد علماء الحفريات في الوقت الحاضر لعملية رفع الأحافير الشاقة. فإذا تمكنوا من استخراجها من مكانها من دون تلف، سيحصلون على واحدة من أكثر مستحاثات الديناصورات التي تم اكتشافها كاملة وبحالة جيدة. وستكشف دراستها للعلماء فكرة أوضح عن شكل هذا النوع من الديناصورات.

المصدر:rg.ru