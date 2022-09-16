العثور على هيكل بشري في غابة مكسيكية نائية لم يُرَ منذ العصر الجليدي الأخير!

اكتُشف هيكل عظمي بشري من عصور ما قبل التاريخ يعود إلى نهاية العصر الجليدي الأخير في نظام كهف في المكسيك.

وبسبب المسافة من مدخل الكهف، لم يكن من الممكن أن يهبط الهيكل العظمي حيث تم العثور عليه بدون معدات الغوص الحديثة، لذلك يعتقد الباحثون أنه يعود إلى وقت مضى قبل 8000 عام عندما أدى ارتفاع منسوب مياه البحر إلى إغراق الكهوف.

وقال عالم الآثار أوكتافيو ديل ريو: "لا نعرف ما إذا كان تم إيداع الجثة هناك أو هذا هو المكان الذي مات فيه هذا الشخص".

وعثر ديل ريو وزملاؤه على البقايا، التي كانت مغطاة بالرواسب على عمق حوالي 26 قدما تحت الماء، قبالة الساحل الكاريبي للبلاد. وعمل مع المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في مشاريع في الماضي.

وفي مقابلة مع صحيفة Reforma، قال ديل ريو: "نحن لا نعرف حتى الآن نوع الجنس أو حجم [الشخص]، ومقدار وزنه، وما إذا كان مصابا بمرض. لا نعرف كيف مات. وسيحدد التحليل المختبري هذه التفاصيل بعد إزالة الرفات من الكهف".

ولم يكشف عن موقع الكهف خوفا من تعرضه للنهب، لكن قيل إنه قريب من المكان الذي أخذت فيه الحكومة المكسيكية عينة من الغابة لوضع مسارات.

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ويعتقد الخبراء أن بعض هذه الكهوف مهددة من قبل مشاريع التنمية في البلاد، مثل سكة حديد مايا.

وقال ديل ريو، الذي استكشف المنطقة على مدى ثلاثة عقود، إن "القطار سيمر عبر منطقة طولها 60 كيلومترا وهي موقع أثري فريد"، إذا استمر بناء Tramo 5 Sur كما هو مخطط له.

وأضاف: "ما نريده هو تغيير المسار في هذه البقعة، بسبب الاكتشافات الأثرية التي تم العثور عليها هناك، وأهميتها. يجب أن يأخذوا القطار بعيدا ويضعوه في المكان الذي قالوا إنهم سيبنونه من قبل".

ومع ذلك، قال ديل ريو أيضا إن عالمة الآثار بالمعهد كارمن روخاس أخبرته أن الموقع مسجل وسيتم التحقيق فيه من قبل مشروع هولوسين للآثار التابع للمعهد التابع لولاية كوينتانا رو.

وتابع ديل ريو: "هناك الكثير من الدراسات التي يجب إجراؤها من أجل التفسير الصحيح للاكتشاف".

وفي عام 2002، شارك في اكتشاف وفهرسة الرفات المعروف باسم امرأة نهارون، التي ماتت في نفس الوقت تقريبا، أو ربما قبل ذلك، نايا - الهيكل العظمي شبه الكامل لامرأة شابة ماتت منذ حوالي 13000 عام.

المصدر: ديلي ميل