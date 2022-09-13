روسيا تحدّث دباباتها ومدرعاتها وتزودها بأنظمة حماية متطورة مضادة للصواريخ

أعلنت مصادر مطلعة في الجيش الروسي أن دبابات وآليات الجيش المدرعة تخضع لتعديلات وتحسينات تزيد قدرات حمايتها من الصواريخ والقذائف الموجهة.

وحول الموضوع قال الجنرال والمسؤول قوات الدبابات في وزارة الدفاع الروسية، ألكسندر شيستاكوف:"كجزء من برنامج التسليح الحكومي الروسي، تجري حاليا عمليات تحديث وتطوير لعدد من الآليات والمدرعات في الجيش، ويتم تزويد هذه المركبات بأنظمة Arena-M للحماية النشطة".

وأضاف "أنظمة Arena-M مصممة لحماية المدرعات من خطر الصواريخ والقذائف الموجهة، ويمكن تثبيت هذه المنظومات على العديد من أنواع الآليات العسكرية والدبابات وآليات نقل الجنود المصفحة".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن منظومات Arena-M الروسية مجهزة برادارات متعددة الوظائف قادرة على اكتشاف أهدافها من القذائف والصواريخ بدقة، وتتمتع المنظومة بسرعة استجابة عالية تضاهي المنظومات الأمريكية الشبيهة".

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أن وزارة الدفاع في البلاد لديها خطة لتجهيز دبابات T-72B3M و T-80BVM المحدثة بمنظومات الحرب الإلكترونية الروسية Lesochek القادرة على التشويش على القنوات الإلكترونية التي تتحكم بالألغام والمتفجرات المضادة للمدرعات والتي يتم تشغيلها عن بعد.

كما قدم الخبراء في معهد اختبارات تصفيح المدرعات التابع لوزارة الدفاع الروسية اقتراحات بتزويد الدبابات المذكورة بأنظمة الحماية النشطة Arena-M المضادة للصواريخ والقذائف الموجهة، واستبدال وحدات الحماية الصلبة على هياكل الدبابات بوحدات حماية أكثر تطورا من نوع Relikt، والتي تستخدم في دبابات Т-90М.

المصدر: سلاح روسيا