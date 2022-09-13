ما هي أقدم حضارة في العالم؟

نشأت حضارات لا حصر لها وانهارت على مدى آلاف السنين. ولكن أيها الأقدم تبعا للتسجيلات والوثائق؟.

ومنذ حوالي 30 عاما، بدا أن هذا السؤال له إجابة مباشرة. حوالي 4000 قبل الميلاد، نشأت المرحلة الأولى من الثقافة السومرية كأقدم حضارة في منطقة بلاد ما بين النهرين، فيما يعرف الآن بالعراق. وسمي السومريون على اسم مدينة سومر القديمة التي كانت على بعد أميال قليلة جنوب مدينة الكوت الحديثة شرقي العراق. ويسمي علماء الآثار المرحلة السومرية الأولى بفترة أوروك، بعد مدينة أوروك القديمة التي تقع على بعد حوالي 50 ميلا (80 كيلومترا) إلى الجنوب الغربي، حيث تم العثور على العديد من القطع الأثرية السومرية الأقدم.

لكن الأدلة التي كشف عنها في العقود القليلة الماضية تشير إلى أن السومريين لديهم عدد قليل من المتنافسين، بما في ذلك مصر القديمة، على لقب "أقدم حضارة".

ويمكن القول إن تعريف ما يجعل الحضارة غامض، ولكن بشكل عام، يجب أن تحقق الثقافة العديد من السمات المميزة، لا سيما التمدن - أي المدن - الري والكتابة؛ وكان لدى السومريين الثلاثة. وبعد حوالي عام 2000 قبل الميلاد، قادت الحضارة السومرية مباشرة إلى الحضارة البابلية في بلاد ما بين النهرين، والتي يُنسب إليها اكتشاف الحقائق الرياضية مثل علم المثلثات والأرقام الأولية والمربعة والمكعبية - وهي مفاهيم طورها الإغريق القدامى بعد أكثر من 1000 عام.

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وربما يكون السومريون اخترعوا أسس الدين أيضا من خلال بناء معابد شاهقة تسمى الزقورات في مدنهم وإنشاء طوائف كهنوتية مكرسة لعبادة آلهة معينة، وفقا للمؤرخ الأمريكي صموئيل نوح كرامر. ويعتمد أي إله كان الأعظم في البانتيون السومري الواسع على المكان والزمان: إله السماء آنو، على سبيل المثال، كان شائعا في أوروك المبكرة، بينما كان إله العاصفة إنليل يُعبد في سومر. إنانا - "ملكة الجنة" - ربما كانت في الأصل إلهة الخصوبة في أوروك؛ امتدت عبادتها إلى مدن أخرى في بلاد ما بين النهرين، حيث كانت تُعرف باسم عشتار، وربما أثرت على آلهة الحضارات اللاحقة، مثل عشتروت بين الحثيين وأفروديت اليونانية.

وهذه قصة شبيهة جدا بقصة نوح في الكتاب المقدس العبري، الذي بنى سفينة مليئة بالحيوانات للحفاظ على عائلته أثناء فيضان عظيم سببه الغضب الإلهي، مرتبط في ملحمة غلغامش. ويعتقد علماء الآثار أنها كانت في الأصل قصة سومرية من حوالي 2150 قبل الميلاد - قرون قبل كتابة النسخة العبرية.

ويجادل بعض العلماء بأن الحضارات الأخرى قد تكون قديمة أو أقدم من حضارة السومريين. وقال فيليب جونز، المنسق المشارك وأمين المجموعات في القسم البابلي من متحف بن فيلادلفيا: "أود أن أقول إن مصر وسومر كانا معاصرين أساسا في ظهورهما".

وقال جونز لـ "لايف ساينس" إن عقودا من الحرب والاضطرابات في العراق تعني أن علماء الآثار لم يتمكنوا من الوصول إلى العديد من مواقع بلاد ما بين النهرين، لكن علماء المصريات واصلوا الحفر. والنتيجة هي أن علماء الآثار في مصر اكتشفوا الآن كتابات في وقت مبكر مثل الكتابات الأولى من سومر، ما يشير إلى أن أقدم مرحلة من الحضارة المصرية القديمة ظهرت في نفس الوقت تقريبا مثل المرحلة الأولى من الحضارة السومرية: حوالي 4000 قبل الميلاد.

ولا يزال هناك احتمال آخر يتمثل في حضارة وادي السند، التي نشأت في أجزاء مما يُعرف الآن بأفغانستان وباكستان وشمال غرب الهند، ويعود تاريخها إلى ما لا يقل عن 3300 قبل الميلاد، وفقا لأقدم القطع الأثرية التي تم العثور عليها هناك. وقال جونز "ربما نجد أشياء مبكرة جدا في وادي السند. لن أتفاجأ إذا اكتشفنا شيئا كان في وقت مبكر جدا".

ويشتبه جونز في أن التجارة المبكرة على طول حواف المحيط الهندي ساعدت هذه الحضارات المبكرة - المصرية بجانب البحر الأحمر، والسومرية في الطرف الشمالي من الخليج الفارسي، وحضارة وادي السند شرقا - على التطور من شعب ما قبل الحضارة الذين عاشوا هناك قبلهم، من خلال جلب الموارد والأفكار لهم من أماكن أبعد.

وقال "شعوري الداخلي هو أنه ربما كانت هناك بعض الشبكات التجارية الجارية في المحيط الهندي".

المصدر: لايف ساينس