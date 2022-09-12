اكتشاف شعاب مرجانية غامضة في صحراء أستراليا!

كان Nullarbor Plain في جنوب أستراليا، الذي يحتوي على محيط شاسع من عصور ما قبل التاريخ، بمثابة منظر طبيعي غير عادي.

والآن، عبارة عن صحراء قاحلة على حجر الأساس من الحجر الجيري، إنها مسطحة للغاية وعديمة الملامح تقريبا، وتمتد لأكثر من ألف كيلومتر.

لكن اكتشافا جديدا يشير إلى أن الامتداد الشاسع وشبه القاحل قد لا يكون خاليا من الملامح كما كنا نظن.

وباستخدام صور الأقمار الصناعية، وجد فريق دولي من العلماء بقيادة الجيولوجي ماتيغ ليبار من الأكاديمية السلوفينية للعلوم والفنون، شكلا أرضيا قديما يبدو أنه كان ذات يوم شعابا مرجانية - أو جزءا من واحدة.

وعلى الرغم من أننا نعلم أن الحجر الجيري يمكن أن يتشكل من كربونات الكالسيوم من الأصداف والحفريات، وعلى الرغم من أن الحجر الجيري Nullarbor غني بالحفريات المرجانية والطحالب، إلا أنه لا توجد سمات أساسية مرتبطة بترسب الكربونات.

ويتكون الشكل الأرضي الشبيه بالشعاب المرجانية من حلقة دائرية مرتفعة يبلغ عرضها حوالي 1300 متر (4265 قدما) مع قبة في الوسط، ويمكن أن تكون أول بنية ترسبية أولية تم اكتشافها على الإطلاق في السهل.

وعلى عكس أجزاء كثيرة من العالم، ظل جزء كبير من سهل Nullarbor بدون تغيير إلى حد كبير بسبب عمليات التجوية والتعرية على مدى ملايين السنين، ما يجعله قماشا جيولوجيا فريدا يسجل التاريخ القديم - وهو بالتأكيد يستحق التحقيق، إذا كان لديك الأدوات الصحيحة.

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ويقول الجيولوجي ميلو بارهام من كيرتن: "من خلال صور الأقمار الصناعية عالية الدقة والعمل الميداني، حددنا البقايا الواضحة لبنية قاع البحر الأصلية المحفوظة لملايين السنين، وهي الأولى من هذا النوع من التضاريس التي تم اكتشافها في سهل نولاربور. ولا يمكن تفسير "التل" على شكل حلقة من خلال تأثير خارج الأرض أو أي عمليات تشوه معروفة، ولكنه يحافظ على القوام الميكروبي الأصلي والسمات الموجودة عادة في الحاجز المرجاني العظيم الحديث".

ومعظم أستراليا الآن قاحلة وجافة، مع صحارى داخلية شاسعة. وقبل ملايين السنين، خلال العصر الميوسيني، كانت القارة تعج بالحياة؛ ليس فقط النظم البيئية الحرجية الكثيفة والمزدهرة، ولكن البحار الداخلية الشاسعة.

وبدأ المحيط الذي غطى Nullarbor في الجفاف منذ حوالي 14 مليون سنة، ما أدى إلى تعريض الأحجار الجيرية في المياه الضحلة التي ترسبت خلال العصر الحجري الحديث الأوسط.

ومنذ ذلك الوقت، حدث القليل جدا في السهل من الناحية الجيولوجية. ولم تكن هناك ترسبات كبيرة للرواسب يمكن الحديث عنها، ولا اضطرابات كبيرة تؤدي إلى تكوين سلاسل جبلية، أو سمات أخرى.

وهذا يعني أن Nullarbor هو فعليا سجل نظيف للعمليات والميزات الجيولوجية التي يعود تاريخها إلى العصر الميوسيني.

وفقط من خلال التطورات الحديثة في صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، تمكن العلماء من اكتشاف بعض ميزات السهل الأكثر دقة - بما في ذلك الهيكل الشبيه بالشعاب المرجانية.

ويكشف تحليل بعض الصخور المأخوذة من الحجر الجيري عن حفريات قاعية، كائنات بحرية وحيدة الخلية. ويتوافق هذا الاكتشاف مع الحجر الجيري Nullarbor.

لكن إحدى العينات كشفت عن شيء مثير للاهتمام: الحجر الجرثومي المربوط، وهو نوع من الحجر كان مرتبطا بالشعاب المرجانية أو الطحالب عندما تشكل.

ولم يتم التعرف على أي حجر مرتبط بالميكروبات في الحجر الجيري Nullarbor، وهذا الكائن الحي قادر على وضع المواد العضوية. ويشير وجودها إلى أن الهيكل الذي يشبه الشعاب المرجانية ينشأ من الوقت الذي ترسب فيه الحجر الجيري.

ونُشر البحث في مجلة Earth Surface Processes and Landforms.

المصدر: ساينس ألرت