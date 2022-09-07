شركة "آبل" تكشف النقاب عن هاتفها الجديد

كشفت شركة "آبل" اليوم الأربعاء، خلال مؤتمرها الصحفي عن هاتفي اَيفون 14 واَيفون 14 بلس، والذي يتشابه كثيرا مع تصميم اَيفون 13، وبخاصة فيما يتعلق بكاميرا الهاتف، ومستشعر Face ID.

ويتسم اَيفون 14 بشاشة 6.1 بوصة، بينما يوفر اَيفون 14 بلس شاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة، ويتسم بأنه أكثر توفيرا في عمر البطارية مقارنة بأي آيفون آخر. ولكن كلا الطرازين يقدم مجموعة شرائح A15 Bionic، وهو تحول كبير لشركة آبل، التي قدمت عادة معالجا جديدا تستخدمه مجموعة اَيفون بالكامل كل عام.

Meet iPhone 14 Pro, iPhone 14, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra, and AirPods Pro. All that and more from the #AppleEvent — Apple (@Apple) September 7, 2022

ويتميز الهاتف الجديدة بأقوى شاشات سبق وأن طرحت بها هواتف آيفون، وتتاح بـ4 ألوان مختلفة (space black, silver, gold, and deep purple). الهاتف بإصداريه يعمل برقاقة متطورة A15، كما أن كاميرا آيفون 14 آيفون الجديدة تطرح بدرجة دجة 12 ميغابيكسل.

وأعلنت "آبل" أيضا عن إجراء تحسينات بنسبة 49% على قدرة الكاميرا لالتقاط صور في درجة إضاءة منخفضة. كما أن الكاميرا الأمامية من هاتف آيفون 14 محسنة بدرجة 38% في عملية التقاط الصور في درجة إضاءة منخفضة. بينما، كاميرا آيفون 14 تطرح بخاصية جديدة باسم photonic engine، تلتقط مزيدا من التفاصيل والألوان في درجة إضاءة منخفضة.

وكذلك، كشفت الشركة الأمريكية عن إلغاء استخدام منفذ شريحة خط الهاتف التقليدية SIM، واستبدالها بتقنية eSIM الإلكترونية، ويبدأ سعر هاتف ايفون الجديد نحو 800 دولار أمريكي.

المصدر: "آبل"