صور مسربة لهاتف "آيفون 14" تكشف عن إضافة عدد من التعديلات عليه

نشر فيديو قصير على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo تسريبا لهاتف "آيفون 14"، الذي من المقرر أن يكشف عنه في 7 سبتمبر المقبل.

وفي التعليق على الفيديو الذي أعيد نشره عبر "تويتر"، قيل إن "اللمسة النهائية المتلألئة للهاتف تظهر وكأنها بنفسجية. ومن المؤكد أن الألوان المتغيرة للهاتف ستكون لافتة للنظر".

ويقال إن شركة Apple تخطط لإطلاق مجموعة iPhone الجديدة باللون البنفسجي والأزرق الداكن والذهبي والفضي والجرافيت (لون قريب من الرمادي).

كما من المتوقع أن تتميز الكاميرا الموجودة في نطاق iPhone 14 بتحديثات عن الهواتف السابقة. من المحتمل أيضا أن تتمتع الهواتف بسعة 8K لتسجيل الفيديو.

وقد تكون السلسلة الجديدة من الهواتف أكبر قليلا من الهواتف السابقة، وفقا للصور المسربة لقوالب النماذج الأولية.

وتشير المخططات المسربة التي نشرها Max Weinbach إلى أن مجموعة iPhone 14 يمكن أن تحتوي أيضا على "نتوء" أكبر للكاميرا.

وسيحتوي جهاز iPhone 14 Pro و Pro Max على نتوء للكاميرا يبلغ 36.73 ملم × 38.21 ملم، أكبر من نطاق iPhone 13. من المحتمل أيضا أن تتمتع المجموعة الجديدة من الهواتف بقدرات ضبط تلقائي للصورة لتحسين مكالمات الفيديو.

"نيويورك بوست"

المصدر: "نيويورك بوست"