"آبل" تكشف عن موعد عن إطلاق "آيفون 14"

أعلنت شركة "آبل" أن موعد إطلاق منتجاتها الجديدة، وأبرزها هاتف "آيفون 14"، سيجري خلال مؤتمر يعقد في مقر الشركة بولاية كاليفورنيا في السابع من سبتمبر المقبل.

ووجهت الشركة الدعوة إلى الصحافيين لحضور حفل إطلاق أحدث منتجاتها وحملت الدعوة شعار "Far out" وستكون مخصصة لحضور الحدث بشكل شخصي، وذلك للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا. وسيعقد المؤتمر في الساعة العاشرة صباح بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وتعتزم الشركة أن تبث مؤتمرها الرئيسي عبر الإنترنت كذلك، وذلك استمرارا للنهج الذي تبنته منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا قبل أكثر من عامين ونصف.



وبالإضافة لهواتف "آيفون" ومن المتوقع أن تكشف "آبل" خلال المؤتمر عن ثلاث طرازات من ساعات "آبل ووتش" والعديد من أجهزة "ماك" الجديدة وأجهزة "آيباد" منخفضة وعالية الجودة.



وتشير التسريبات إلى أن أبل ستعلن عن أربع طرازات من آيفون 14 بقياسات 6.1 بوصة و 6.7 بوصة جديد ربما يكون تحت علامة "Plus" أو "Max" بالإضافة إلى آيفون 14 برو بحجم 6.1 بوصة و 6.7 برو ماكس.

المصدر: The Verge