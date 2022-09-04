أين سنعيش بينما يحترق الكوكب؟

أشارت صحيفة التايم في بحث بيئي إلى الظروف المناخية الجديدة التي يعيشها الكوكب والتي قد تجعل مناطق شاسعة من العالم غير قابلة للعيش فيها بينما ستكون الهجرة إلى الشمال الحل الأمثل.

وكتبت الصحفية المختصة بالشؤون البيئية غايا فينيس في صحيفة التايم: "بينما تتجمع الدول لتقليل انبعاثات الكربون، وتحاول تكييف الأماكن المعرضة للخطر مع الظروف الأكثر حرارة، هناك شيء أكبر يحدث بالنسبة لأجزاء كبيرة من العالم، إذ أصبحت الظروف المحلية شديدة التطرف ولا توجد طريقة للتكيف، سيتعين على الناس التحرك من أجل البقاء".

وهربا من المناطق الاستوائية والسواحل والأراضي الصالحة للزراعة سابقا، سيحتاج عدد كبير من السكان إلى البحث عن منازل جديدة.

وبحسب التايم، بدأت هذه الهجرة بالفعل، حيث انتقل من المناطق التي ضربها الجفاف في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الكثير من الأشخاص، بسبب استحالة الزراعة وسبل العيش الريفية الأخرى.

تقول فينيس: "لقد تضاعف عدد المهاجرين على مستوى العالم خلال العقد الماضي، وستصبح مسألة ما يجب فعله حيال الزيادة السريعة في عدد السكان النازحين أكبر وأكثر إلحاحا مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض".

ويتضمن تطوير الخطة الجذرية للبشرية للبقاء على قيد الحياة في عالم أكثر سخونة، بناء مدن جديدة شاسعة في أقصى الشمال الذي يمكن تحمله مع التخلي عن مناطق شاسعة من المناطق المدارية التي لا يمكن تحملها، إنه ينطوي على تكييف طعامنا وطاقتنا وبنيتنا التحتية مع بيئة وديموغرافيا متغيرة مع نزوح مليارات الأشخاص والبحث عن منازل جديدة.

تضيف فينيس: "يكمن أفضل أمل لنا في التعاون كما لم يحدث من قبل: فصل الخريطة السياسية عن الجغرافيا، على الرغم من أن ذلك يبدو غير واقعي، فنحن بحاجة إلى النظر إلى العالم من جديد وتطوير خطط جديدة تعتمد على الجيولوجيا والجغرافيا والبيئة.

وتتابع: "بعبارة أخرى، حدد مكان موارد المياه العذبة، وأين توجد درجات الحرارة الآمنة، وأين تحصل على أكبر قدر من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ثم قم بتخطيط السكان والغذاء وإنتاج الطاقة حول ذلك، والخبر السار هو أن هناك متسعا كبيرا على الأرض".

وتشرح الباحثة الصحفية: "إذا سمحنا بمساحة تبلغ 20 مترا مربعا للفرد، حوالي ضعف الحد الأدنى لحجم السكن المسموح به لمنزل بموجب قانون السكن الدولي، فإن 11 مليار شخص سيحتاجون إلى 220 ألف كيلومتر مربع من الأرض للعيش فيها، وسيكون هناك متسع كبير لإيواء كل شخص على وجه الأرض في بلد واحد، تبلغ مساحة كندا وحدها 9.9 مليون كيلومتر مربع، بالطبع، أنا لا أقترح أي شيء على أنه سخيف، ولكن هذا شيء يجب التفكير فيه عندما يُزعم أن البلد "ممتلئ جدا" لعدد أكبر من الناس".

واعتبرت فينيس أن النبأ السيئ هو أنه لن يتأثر أي مكان على وجه الأرض بتغير المناخ، إذ سيخضع كل مكان لنوع من التحول استجابة للتغيرات في المناخ، سواء من خلال التأثيرات المباشرة أو النتيجة غير المباشرة لكونه جزءا من نظام بيوفيزيائي واجتماعي اقتصادي مترابط عالميا.

وتقول فينيس: "الأحداث المتطرفة تحدث بالفعل في جميع أنحاء العالم وستستمر في ضرب الأماكن "الآمنة"، ومع ذلك ستكون بعض الأماكن أكثر قابلية للتكيف مع هذه التغييرات بينما ستصبح أماكن أخرى غير صالحة للسكن تماما بسرعة إلى حد ما".

ووفقا لدراسة أجريت عام 2020، يعمل الاحتباس الحراري على تغيير الموقع الجغرافي لدرجة حرارة جنسنا البشري باتجاه الشمال، وسيتبعه الناس، تبين أن المناخ الأمثل للإنتاجية البشرية، أفضل الظروف لكل من الإنتاج الزراعي وغير الزراعي، هو متوسط ​​درجة حرارة من 11 درجة مئوية إلى 15 درجة مئوية.

أظهر الباحثون أنه اعتمادا على سيناريوهات النمو السكاني والاحترار، من المتوقع أن يترك ما بين 1 إلى 3 مليارات شخص خارج الظروف المناخية التي خدمت البشرية بشكل جيد على مدى 6000 سنة الماضية، الهجرة ، ومن المتوقع أن يعاني ثلث سكان العالم من متوسط ​​درجات الحرارة [التي توجد حاليا في الغالب] في الصحراء.

وكقاعدة عامة سيحتاج الناس إلى الابتعاد عن خط الاستواء وعن السواحل والجزر الصغيرة (التي ستتقلص في الحجم) والمناطق القاحلة أو الصحراوية، الغابات المطيرة والغابات هي أيضا أماكن يجب تجنبها، بسبب مخاطر الحريق، السكان سوف يتحولون إلى الداخل، نحو البحيرات، والمرتفعات وخطوط العرض الشمالية.

وبحسب الخبراء بالنظر إلى الكرة الأرضية، يتضح على الفور أن الأرض موزعة بشكل أساسي في الشمال، أقل من ثلث أراضي الأرض تقع في نصف الكرة الجنوبي ومعظمها إما في المناطق الاستوائية أو القارة القطبية الجنوبية، لذا فإن نطاق مهاجري المناخ للبحث عن ملجأ في الجنوب محدود.

ومن المناطق التي طرح اسمها، باتاغونيا وهي الخيار الرئيسي، على الرغم من أنها تعاني بالفعل من الجفاف، لكن الزراعة والاستيطان هناك سيظلان ممكنين مع ارتفاع درجة الحرارة العالمية، ومع ذلك فإن الأراضي الرئيسية للفرص بالنسبة للمهاجرين تقع في الشمال.

وبحسب الأبحاث سترتفع درجات الحرارة في هذه المناطق الأكثر أمانا، وسترتفع بشكل أسرع في خطوط العرض الأعلى منها عند خط الاستواء، لكن متوسط ​​درجة الحرارة المطلقة سيظل أقل بكثير مما هو عليه في المناطق المدارية، بطبيعة الحال، يؤدي الاضطراب المناخي إلى حدوث طقس قاس، ولن يسلم أي مكان من هذه الأحداث الشائعة بشكل متزايد، ووصلت كندا إلى درجات حرارة 50 درجة مئوية في عام 2021، مما جعل كولومبيا البريطانية أكثر سخونة من الصحراء الكبرى، وبعد ذلك ببضعة أشهر، تعرضت للفيضانات القاتلة والانهيارات الأرضية التي شردت الآلاف، واشتعلت الحرائق عبر التندرا في سيبيريا ، وذوبان التربة الصقيعية يمثل أرضية متغيرة وغير مستقرة يمكن بناء البنية التحتية عليها.

وبحسب الدراسات تعد خطوط العرض الشمالية موطن للدول الأكثر ثراء التي لديها عموما مؤسسات قوية وحكومات مستقرة والتي تعد من بين أفضل الأماكن لبناء المرونة الاجتماعية والتكنولوجية لتحديات هذا القرن.

تقول فينيس في بحثها، ستشهد أنظمة البحيرات الداخلية مثل منطقة البحيرات العظمى في كندا والولايات المتحدة ، تدفقا هائلا للمهاجرين، مما يعكس الهجرة الجماعية السابقة من هذه المناطق، حيث يجب أن تحافظ المسطحات المائية الشاسعة على المنطقة معتدلة إلى حد ما.

وبحسب الصحيفة من المحتمل أيضا أن تكون مدن الغرب الأوسط العليا الأخرى حول البحيرات، بما في ذلك مينيابوليس وماديسون، وجهات مرغوبة، وستواجه المزيد من المدن الواقعة في جنوب الغرب الأوسط خطر موجات الحر الشديدة.

خلص باحثو مبادرة التكيف العالمي التابعة لجامعة نوتردام إلى أن "ثماني مدن من أفضل 10 مدن تواجه أعلى احتمالية لحدوث درجات حرارة شديدة في عام 2040 تقع في الغرب الأوسط" ، بما في ذلك مدن من ديترويت إلى غراند رابيدز. إلى الشرق ، تصبح المواقع أكثر خطورة بسرعة لكن يبدو أن بوفالو في ولاية نيويورك وتورنتو وأوتاوا في كندا خيارات أكثر أمانا للمهاجرين من السواحل، و شملت المدن الأكثر أمانا للهروب إليها بوسطن.

وستواجه مدينة نيويورك تهديدات شديدة بحسب الصحيفة رغم محاولة تحصينها، وهو جدار بحري واسع لحماية الحي المالي في مانهاتن السفلى.

وأدت الفيضانات في عام 2021 إلى مقتل العشرات، وشهدت أشخاصا يسبحون في محطات مترو أنفاق غمرتها المياه واندفاع ينابيع المياه الحارة من أغطية الصرف الصحي في الشوارع.

ستكون الروابط التي تكون بعيدة بدرجة كافية في الشمال ولديها سواحل شديدة الانحدار كافية للحماية من هبوب العواصف مع ارتفاع مستويات سطح البحر أكثر أمانا.

سيشهد جزء كبير من الولايات المتحدة أعاصير تزداد سوءا وستكون موجات الحر وحرائق الغابات والجفاف محفوفة بالمخاطر، على السواحل.

وستصبح فلوريدا وكاليفورنيا وهاواي مهجورة بشكل متزايد بسبب المناخ الأكثر متعة لمدن Rustbelt السابقة التي ستشهد نهضة ، حيث يعمل مجتمع متنوع عالميا من المهاجرين الجدد على تنشيطها.

وبحسب فينيس تبدو ألاسكا أفضل مكان للعيش فيه في الولايات المتحدة وستحتاج المدن إلى البناء لاستيعاب ملايين المهاجرين المتجهين إلى القطب الشمالي المزدحم حديثا في الأنثروبوسين.

في عام 2017 ، أصدرت وكالة حماية البيئة الأمريكية مؤشر فحص المرونة المناخية، والذي صنف جزيرة كودياك، ألاسكا، على أنها أقل مخاطر الأحداث المناخية في البلاد.

وبحلول عام 2047 قد تشهد ألاسكا متوسط ​​درجات حرارة شهرية مماثلة لفلوريدا اليوم، وفقا لتحليل النماذج المناخية. ويتسبب انحسار الصفائح الجليدية وذوبان التندرا بالفعل في حدوث مشكلات ضخمة لمجتمعات السكان الأصليين، الذين يتغير أسلوب حياتهم بشكل لا رجعة فيه.

الشمال الجديد

مع إمكانية الزراعة حديثا وطريق الشحن البحري الصاخب في ممر بحر الشمال، سيتم تحويل أقصى الشمال، سيكشف ذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند، وهو الأكبر على وجه الأرض بعد القارة القطبية الجنوبية، مناطق جديدة للعيش فيها وزراعتها وتعدين المعادن. مدفونة تحت الجليد القطبي في جرينلاند وروسيا والولايات المتحدة وكندا، هناك أيضا تربة زراعية مفيدة وأراضي لبناء المدن عليها، مما أدى إلى ظهور مركز لمدن القطب الشمالي المتصلة.

نوك هي إحدى هذه المدن التي من المقرر أن تنمو بسرعة خلال العقود القادمة. تقع عاصمة جرينلاند، نوك، أسفل الدائرة القطبية الشمالية مباشرة، حيث تكون آثار تغير المناخ واضحة، يتحدث السكان بالفعل عن السنوات الماضية عندما كان الجو باردا، وتشهد مصايد الأسماك هنا دفعة قوية: قلة الجليد تعني أن القوارب يمكنها الصيد بالقرب من الشاطئ على مدار العام بينما أدت درجات حرارة المحيط الأكثر دفئا إلى جذب أنواع جديدة من الأسماك شمالًا إلى مياه جرينلاند.

وبحسب الصحيفة ستستمر كندا وسيبيريا وأجزاء أخرى من روسيا وأيسلندا ودول الشمال واسكتلندا في تحقيق فوائد من الاحتباس الحراري، صافي الإنتاجية الأولية في القطب الشمالي، وهو مقدار الغطاء النباتي الذي ينمو كل عام سوف يتضاعف تقريبا بحلول ثمانينيات القرن العشرين، مع نهاية فصول الشتاء الباردة الشديدة، وستتوسع مواسم النمو بشكل كبير لا سيما حول الأراضي الزراعية اليوم.

وتتمتع دول الشمال بدرجات حرارة دافئة نسبيا بسبب تيارات شمال المحيط الأطلسي، لكن درجات الحرارة القارية، التي يمكن أن تنخفض إلى ما دون -40 درجة مئوية في الشتاء، ستخفف أيضا، مما يجعل المواقع الداخلية أكثر احتمالا، وتحصل دول الشمال على درجات منخفضة نسبيا في قابلية التأثر بتغير المناخ وعالية في الاستعداد للتكيف.

وجدت دراسة من جامعة ستانفورد أن الاحتباس الحراري قد عزز بالفعل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السويد بنسبة 25 في المائة، وكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري "يتمتع في المتوسط ​​بنحو 10 في المائة من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أعلى مما يمكن أن يكون عليه في عالم بدون ارتفاع درجات الحرارة، في حين أن أقل نسبة.

ووجد الباحثون أن المكررات تم جرها بنسبة 25 في المائة ". الحجة الأخلاقية لإدراج المهاجرين المداريين في اقتصادات الشمال واضحة. ويقدر الباحثون أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الهند قد تباطأ بنسبة 31 في المائة بسبب الاحتباس الحراري. وتأخرت نيجيريا بنسبة 29 في المائة.وإندونيسيا بنسبة 27 في المائة، والبرازيل بنسبة 25 في المائة، وتضم هذه البلدان الأربعة معا حوالي ربع سكان العالم.

وبحسب البحوث سيؤدي ذوبان الجليد السريع إلى جعل الممر الشمالي الغربي ،الطريق البحري عبر القطب الشمالي الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، مفتوحا وقابل للملاحة للشحن في معظم أوقات العام، مما يقلل أوقات الشحن بحوالي 40 في المائة.

وسيتيح ذلك تسهيل التجارة الإقليمية والسياحة وصيد الأسماك والسفر، فضلا عن فتح فرص للتنقيب عن المعادن.

وبحسب الدراسات ستكون كندا وجهة رئيسية للمهاجرين، وتهدف الحكومة الكندية إلى مضاعفة عدد السكان ثلاث مرات بحلول عام 2100 من خلال الهجرة.

وبحسب مارشال بيرك، نائب مدير مركز الأمن الغذائي والبيئة في جامعة ستانفورد، أن التدفئة العالمية يمكن أن ترفع متوسط ​​الدخل في كندا بنسبة 250 في المائة بسبب مواسم النمو الموسعة بشكل كبير، وانخفاض تكاليف البنية التحتية وزيادة الشحن البحري.

وبحب البحوث ستكون روسيا رابحا آخر، ووفقا لمجلس الاستخبارات القومي الأمريكي، فإن روسيا "لديها القدرة على تحقيق أقصى استفادة من الطقس المعتدل بشكل متزايد".و تعد الدولة بالفعل أكبر مصدر للقمح في العالم، ومن المقرر أن تنمو هيمنتها الزراعية مع تحسن مناخها.

وبحلول عام 2080، سيكون أكثر من نصف التربة الصقيعية في سيبيريا قد اختفى، مما يجعل الشمال المتجمد أكثر جاذبية، مع مواسم نمو أطول، وقادرا على دعم أعداد أكبر بكثير، وفقا للنماذج، وعلى الرغم من وجود مكاسب محتملة كبيرة، فإن فقدان التربة الصقيعية والطرق الجليدية سيكون مشكلة كبيرة بالنسبة للمناخ وأيضا للعديد من المستوطنات التي تعتمد على الأساسات المجمدة للمباني والطرق وخطوط السكك الحديدية والبنية التحتية الأخرى، وقد توجد تقنيات هندسية للتعامل مع المشكلة، لكنها مكلفة للغاية.

تشمل الأماكن الأخرى التي ستشهد مدنًا جديدة أو موسعة اسكتلندا وإيرلندا وإستونيا والمواقع المرتفعة التي تحتوي على الكثير من المياه، مثل Carcassonne في فرنسا، والتي تحيط بها الأنهار.

وسيسعى الناس إلى أماكن أكثر أمانا، وسيكون من الأفضل لهم الانتقال إلى مواقع تتمتع بالفعل بحوكمة وإنتاجية وموارد جيدة، لحسن الحظ، هناك العديد من الأماكن التي تتطابق فيها، وسيشمل جزء من هذه الهجرة التوسع السريع في البلدات والمدن القائمة، في أماكن أخرى، مثل سيبيريا الروسية وجرينلاند، وسيتعين بناء مدن جديدة تماما.

وختمت الصحيفة مقالها:" من العدل أن نفترض أن فتح الحدود سيؤدي إلى تدفقات كبيرة جدا من الناس، تتراوح التقديرات من بضعة ملايين إلى أكثر من مليار، ويمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بعشرات التريليونات من الدولارات، من بين الخسائر الكارثية لهذا القرن، لدينا الكثير من الإمكانات لنكسبها إذا فتحنا عقولنا على طرق مختلفة للعيش، وفصلنا الناس عن مساكنهم الثابتة، سينتقل الناس بملايينهم هذا القرن، ولدينا الآن فرصة لجعل هذا الاضطراب يعمل من خلال انتقال سلمي مخطط ومُدار إلى عالم أكثر أمانا وإنصافا، يجب علينا أن نحاول".

المصدر: time