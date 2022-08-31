طلاب جامعة روسية يبتكرون قاربا يسير بقوة ضوء الشمس

ابتكر الطلاب في جامعة منطقة الأورال الروسية للمواصلات قاربا يسير بالطاقة الشمسية.

وعمل على تجميعه الطالبان في السنتين الأولى والثالثة، سيرغي لوغوف ومكسيم فرولوف، ثم انضم إليهما طلاب آخرون ليشكلوا فريقا للمبتكرات. واستخدم الطلاب قاربا عاديا قاموا بتطوير بعض أجزائه. وحصل القارب على مروحة قوية وبطارية جيدة قائمة على الليتيوم الأيوني، فضلا عن البطاريات الشمسية.

ural.kp.ru

وقال رئيس مركز المبتكرات التكنولوجيات في الجامعة إيغور شوميلوف، إن القارب يسير بفضل البطاريات الشمسية التي تتلقى طاقة الشمس وتحوّلها إلى كهرباء الذي ينقل إلى البطاريات الأساسية التي تغذي المحرك الكهربائي.

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ويسير القارب بسرعة 9 كيلومترات في الساعة. ويعتبر آمنا تماما إذ أن الطلاب طوّروه ليكون له قعران يمنعان القارب من دخول الماء في أجزائه الكهربائية. أما شخص يقود القارب فلديه سوار خاص بمقدوره قطع القارب عن الكهرباء في أي لحظة.

وحصل الطلاب على شهادة براءة اختراع القارب الشمسي في المكتب الروسي للملكية الذهنية.

وقد شارك الفريق الطلابي في سباق القوارب في مدينة يكاترينبورغ حيث منح جائزة خاصة.

ويعتزم الطلاب العام المقبل تطوير قاربهم ليصنع جسمه من الكربون تماما.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا