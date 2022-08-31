إيران تكشف عن مسيّرة سريعة مزوّدة برشاش سداسي

أجرت إيران مؤخرا تدريبات واسعة النطاق بمشاركة المسيّرات حيث تم لأول مرة الكشف عن درون Karrar الضارب المسلّح برشاش سداسي المواسير.

وتم تزويد الدرون الذي يزن 400 كلغ بمحركات تربو النفاثة محلية الصنع، ما سمح بزيادة سرعته القصوى حتى 900 كلم/ساعة. ويمكن أن يحلّق الدرون في ظروف عادية بسرعة 700 كلم/ساعة على ارتفاع 9000 متر.

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ويتوقف مدى عمله على المهام التي ينفذها. وفي حال استخدام الدرون كطائرة استطلاع يمكن أن يقطع مسافة 1000 كلم، وفي حال حمله قنابل موجهة يتقلص مدى العمل إلى 400 كلم.

ويستخدم الدرون صواريخه وقنابله أوتوماتيكيا بفضل وجود أجهزة التوجيه التي تعتمد الملاحة الفضائية وأنظمة داخلية استمرارية.

من المعلوم أن Karrar تم تصميمه واختباره كطائرة استطلاع مزوّدة بصواريخ جو–جو من طراز Azarakhsh يتم توجيه رؤوسها القتالية بالأشعة تحت الحمراء، وهي نسخة من صاروخ AIM-9 Sidewinder أمريكي الصنع.

وتم الآن توسيع مهامه ليستطيع مكافحة المروحيات وبعض الأنواع من الطائرات ودرونات أخرى، وذلك بفضل تزويده برشاش Akhgar سداسي المواسير الذي يرى بعض الخبراء أنه يعد نسخة من رشاش M134 Minigun أمريكي الصنع.

ويزن الرشاش 15800 غرام، طوله 800 ملم، سرعة الرمي 6000 طلقة في الدقيقة، مدى الرماية 1000 متر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا