روسيا تطور معدات روبوتية ليزرية مميزة لصناعة محركات الطائرات

أعلنت شركة "سالوت" التابعة لـ"روستيخ" الروسية عن تطويرها لمعدات ليزرية عالية الدقة تستخدم في صناعة محركات الطائرات.

وجاء في بيان صادر عن الشركة"تمكن خبراؤنا من تطوير مجمع روبوتي ليزري ليس له نظير في روسيا، لاستخدامه في مجال صناعة محركات الطائرات التسلسلية والمحركات المبتكرة، هذا الجهاز يسمح بالقيام بعدة مهام في وقت واحد مثل مهمات اللحام، وقص الألواح والأجزاء المعدنية، ويتمتع بدقة عالية، فضلا عن أنه يقلل من تعقيد عمليات صناعة المحركات".

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" أوليغ يفتوشينكو:" محرك الطائرة هو المنتج الأكثر تعقيدًا، والذي يتطلب إنتاجه غالبًا معدات فريدة، لذا قام الخبراء بشركة سالوت بتطوير مجمع ليزري ليس له نظير في روسيا، ومناسب لمختلف عمليات تصنيع محركات الطائرات وأجزائها".

rostec.ru

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وأضاف "بفضل المناور الفريد المجهز برؤوس مختلفة الذي حصل عليه هذا الجهاز سيمكن الخبراء من استعماله لعمليات اللحام العويصة، وعمليات اللحام في الأماكن الضيقة، كما ستسمح رؤوس هذا الجهاز بتركيز الحزم الليزرية لتصل إلى أماكن يصعب الوصول إليها عادة، ما سيسهل عملية قص المعادن بدقة أيضا.. لقد تم إعداد الوثائق المطلوبة لاستخدام هذا الجهاز، وقام الخبراء بالفعل في اختباره مع عمليات اللحام وعمليات قصّ وثقب المعادن".

ومن جانبه قال أليكسي غروموف رئيس شركة "سالوت" الروسية: "نحن بحاجة لمثل هذه الأدوات التي تساعد في بناء الطائرات الواعدة، تم تصنيع الجهاز الجديد وفق أحدث المعايير العالمية التي تلبي أولويات التطوير التقني والعلمي".

المصدر: سلاح روسيا