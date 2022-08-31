"جافيلين" الأمريكية عاجزة عن شل "ترميناتور" الروسي

العربة الروسية لدعم الدبابات (ترميناتور) قادرة على التصدي لنيران منظومات "جافيلين" الأمريكية المضادة للدبابات.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية، نقلا عن مصدر مطلع في وزارة الدفاع الروسية. وقال المصدر:" إن خبرة الأعمال القتالية أظهرت أن "ترميناتور" تتحمل الإصابات بصواريخ "جافيلين" وغيرها من الصواريخ المضادة للدبابات، فضلا عن قواذف القنابل اليدوية من تصنيع حلف الناتو.

إقرأ المزيد

وأوضح أن "ترميناتور" تحافظ على الجاهزية في كل حال من الأحوال، وأنه بحاجة إلى إصلاح بسيط في ظروف الميدان عند إصابته بصاروخ "جافيلين"، ولا يستغرق الإصلاح أكثر من نصف الساعة، ثم تستطيع العربة الروسية مواصلة المعركة بنجاح.

وأضاف المصدر أن عربات دعم الدبابات "ترميناتور" أظهرت فعالية عالية وقدرة جيدة للتصدي لكل أنواع الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات أثناء المعارك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك بفضل تزويدها بأجهزة الحماية متعددة القنوات.

يذكر أن خدمة "ترميناتور" في الجيش الروسي بدأت عام 2018. وتخصص تلك العربة لحماية الدبابات من نيران العدو ويتم استخدامها ضمن الترتيب القتالي لوحدات الدبابات لإصابة الوسائل المعادية المضادة للدبابات (مثل الصواريخ المضادة للدبابات والمدافع المضادة للدبابات وقاذفات القنابل والطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض وغيرها)، فضلا عن تدمير المخابئ المحصنة.

ولذلك تتضمن حوزة "ترميناتور" منظومة "كورنيت" المضادة للدبابات والمدفعيْن الأوتوماتيكييْن عيار 30 ملم من طراز" 2 آ 42" ورشاش الدبابة وقاذفات القنابل الأوتوماتيكية "آغي – 17 دي".

ويمكن مقارنة "ترميناناتور"، من حيث قوة أجهزة حمايتها بدبابة "تي–90" بل وتتفوق عليها. وعلى سبيل المثال هناك أجهزة "ريليكت" للحماية الدينامية التي تحمي العربة من كل الاتجاهات، بما في ذلك من الأعلى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا