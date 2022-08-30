"براموس" الروسي الهندي يتحول إلى صاروخ فرط الصوتي بحلول عام 2028

يتوقع أن ينتهي تصميم صاروخ "براموس" الروسي الهندي فرط الصوتي بحلول عام 2028.

أعلن ذلك مدير عام شركة " BrahMos" من الجانب الروسي ونائب مدير عام شركة" ماشينوسترويني" ألكسندر ماكسيتشيف.

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وقال إن "العمل على تصميم الصاروخ فرط الصوتي الهندي الروسي المشترك يجري على قدم وساق. وبقي 5 أو 6 أعوام لينتهي على الرغم من تغيّر الأولويات والشروط وأصحاب الطلب".

يذكر أن وسائل الإعلام الهندية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن صاروخ BrahMos II سيحصل على بعض تكنولوجيات صاروخ "تسيركون" الروسي البحري فرط الصوتي من تصنيع شركة " ماشينوسترويني".

وقد تم التنسيق بين الجانبيْن بالنسبة لمشروع الصاروخ التصميمي، كما تم الاتفاق على أن الصاروخ سيُنتَج للجيشين الروسي والهندي فقط ولن يسلّم لجهات أخرى.

يذكر أن صاروخ "براموس" تم تصنيعه على أساس صاروخ "أونيكس" البحري الروسي ويستخدم هذا الصاروخ حاليا في القوات البحرية والجوية الهندية. أما صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي الروسي فتم تصميمه من غير الاعتماد على أي نموذخ آخر. وإنه صاروخ بحري وحيد في العالم باستطاعته بلوغ سرعة 8 ماخ (نحو 10 آلاف كلم/ساعة).

المصدر: روسيسكايا غازيتا