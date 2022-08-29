 
مباشر

بدء تنفيذ عقد توريد صواريخ "براموس" للفلبين

أخبار العالم

بدء تنفيذ عقد توريد صواريخ
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tp37

قال الكسندر ماكسيتشيف المدير المشارك لشركة "براموس"، إنه بدأ بالفعل تنفيذ عقد بيع صواريخ مجنحة من طراز "براموس" الأسرع من الصوت إلى الفلبين.

وذكر ماكسيتشيف، أنه وفقا للعقد تم تدريب أول 45 ضابطا من الجيش الفلبيني في الهند، على استخدام هذه الصواريخ.

ونوه المدير بأن هذا هو أول عقد تصدير لهذه الصواريخ، وتم توقيعه في يناير من هذا العام بمبلغ 375 مليون دولار، وهو يتضمن توريد  ثلاث بطاريات - ست منصات مع الصواريخ.

في وقت سابق أعلن وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا، أن العقد الموقع يشمل تدريب العسكريين الذين سيقومون بتشغيل هذه البطاريات والفنيين الذين سيقومون بخدمتها التقنية.

وأشار ماكسيتشيف، إلى أن توريد الصواريخ ذاتها إلى الفلبين سيبدأ في عام 2023. وستخصص هذه الصواريخ للدفاع الساحلي.

إقرأ المزيد
الفلبين تشتري صواريخ
الفلبين تشتري صواريخ "براموس" الهندية - الروسية

تقوم شركة BrahMos Aerospace، وهي مؤسسة هندية- روسية مشتركة، بتصنيع صواريخ مجنحة أسرع من الصوت يمكن إطلاقها من الغواصات أو السفن أو الطائرات أو المنصات الأرضية.

تأسست الشركة في عام 1998 وسميت على اسم نهر براهمابوترا في الهند ونهر موسكو في روسيا. 

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا