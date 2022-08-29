بدء تنفيذ عقد توريد صواريخ "براموس" للفلبين

قال الكسندر ماكسيتشيف المدير المشارك لشركة "براموس"، إنه بدأ بالفعل تنفيذ عقد بيع صواريخ مجنحة من طراز "براموس" الأسرع من الصوت إلى الفلبين.

وذكر ماكسيتشيف، أنه وفقا للعقد تم تدريب أول 45 ضابطا من الجيش الفلبيني في الهند، على استخدام هذه الصواريخ.

ونوه المدير بأن هذا هو أول عقد تصدير لهذه الصواريخ، وتم توقيعه في يناير من هذا العام بمبلغ 375 مليون دولار، وهو يتضمن توريد ثلاث بطاريات - ست منصات مع الصواريخ.

في وقت سابق أعلن وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا، أن العقد الموقع يشمل تدريب العسكريين الذين سيقومون بتشغيل هذه البطاريات والفنيين الذين سيقومون بخدمتها التقنية.

وأشار ماكسيتشيف، إلى أن توريد الصواريخ ذاتها إلى الفلبين سيبدأ في عام 2023. وستخصص هذه الصواريخ للدفاع الساحلي.

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تقوم شركة BrahMos Aerospace، وهي مؤسسة هندية- روسية مشتركة، بتصنيع صواريخ مجنحة أسرع من الصوت يمكن إطلاقها من الغواصات أو السفن أو الطائرات أو المنصات الأرضية.

تأسست الشركة في عام 1998 وسميت على اسم نهر براهمابوترا في الهند ونهر موسكو في روسيا.

المصدر: نوفوستي